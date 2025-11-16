सत्तरऐवजी उकळताहेत पाच हजार रुपये
मंचर, ता.१६ : मंचर नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत काही प्रभागांमध्ये कुणबी दाखला अनिवार्य ठरल्याने उमेदवारांकडून कागदपत्रांची मोठी मागणी वाढली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत एजंट व काही महा-ई-सेवा केंद्रांकडून शासकीय दर ७० रुपयांऐवजी पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम घेण्याचे प्रकार समोर येत असून इच्छुक उमेदवार याप्रकाराने त्रस्त झाले आहेत. अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत सोमवार (ता.१७) आहे. त्यामुळे उमेदवारांची धावपळ वाढली आहे. वाढत्या आर्थिक शोषणाबाबत अनेकांनी प्रशासनाकडे तातडीने चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर एका इच्छुक उमेदवाराने सांगितले की, ‘‘कुणबी दाखल्यासाठी विनाकारण जादा पैसे मागितले जात आहेत. प्रशासनाने लूट थांबवावी.’’“मंचर नगरपंचायत प्रथमच होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरताना इंग्रजी भाषा मोठा अडथळा ठरत आहे. ग्रामीण भागातील अनेक इच्छुक उमेदवार पदवीधर नाहीत. काहींचे शिक्षण तर इयत्ता दहावीच्या आत आहे. त्यामुळे त्यांना पोर्टलवरील तांत्रिक शब्द, सूचना व दस्तऐवज अपलोड प्रक्रियेतील मजकूर समजत नसल्याने अर्ज भरताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. संबंधित उमेदवारांना समजावून सांगताना महा-ई-सेवा केंद्र चालकांनाही कसरत करावी लागत आहे.”
शासकीय दरानुसारच शुल्क द्यावे. जादा पैसे मागितल्यास लेखी तक्रार द्या, कारवाई केली जाईल.
- संजय नागटिळक, तहसीलदार, आंबेगाव तालुका
सर्व्हर डाऊन
मंचर शहरात १५ महा-ई-सेवा केंद्र आहेत. ऑनलाइन पोर्टल सतत मंद गतीने चालणे, सर्व्हर डाऊन होणे असे प्रकार सतत घडत आहेत. त्यामुळे उमेदवारांना अनेकदा अर्ज पूर्णपणे भरून जमा करण्यासाठी तब्बल चार ते पाच तास लागत असल्याचे काही उमेदवारांनी सांगितले.
