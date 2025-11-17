मंचर बाजारात वटाणा, गवार यांना उच्चांकी भाव
मंचर, ता. १७ : मंचर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात रविवारी (ता. १६) रात्री एकूण सहा हजार ७२८ डाग तरकारी मालाची आवक झाली. गेल्या महिन्यातील सततच्या पावसामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे नुकसान झाले. यामुळे आवक घटली असून शेतमालाचे बाजारभाव तेजीत आहेत. वटाणा व पावटा यांना १३० रुपये तर गवारीला १४० रुपये प्रति किलो असा उच्चांकी बाजारभाव मिळाल्याची माहिती मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात यांनी दिली. तर, शेतकऱ्यांच्या समक्ष वजन व लिलाव पद्धतीने तरकारी मालाची विक्री केली जाते. २४ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर शेतमाल पट्टीचे पैसे जमा केले जात असल्याचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी सांगितले.
शेतीमालाचे नाव – (कंसात आवक) प्रती दहा किलो बाजारभाव (रुपयांत)
• पापडी – (११७) ५५०–७००
• घेवडा – (१२९) ४००–७००
• बीट – (१२२१) १००–४००
• ढोबळी मिरची – (६०) ३००–७००
• भेंडी – (१७६) २००–७००
• मिरची – (२४९) ३००–७००
• कारले – (१२८) २५०–६००
• चवळी – (१०४) २५०–६५५
• फरशी – (१५२) ३००–६५०
• फ्लॉवर – (१४४७) १००–२९०
• दोडका – (११७) ५५०–७००
• काकडी – (७१९) १००–४००
• वांगी – (१४७) २५०–७००
• दुधी भोपळा – (१२८) १००–३५०
• टोमॅटो – (८४) १५०–५५०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.