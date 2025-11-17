मंचरमध्ये ११४ अर्ज दाखल
मंचर, ता. १७ : मंचर नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्षपदासाठी एकूण नऊ उमेदवारी अर्ज व १७ नगरसेवकपदासाठी ११४ अर्ज सोमवारी (ता. १७) अंतिम मुदतीत दाखल झाले आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी अंजली कुलकर्णी व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी गोविंद जाधव यांनी दिली.
राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप या पक्षांची युती झाली आहे, तर शिवसेना स्वतंत्र लढत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष व काँग्रेसची महाविकास आघाडी होण्याची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे. नगराध्यक्षपदासाठी मोनिका सुनील बाणखेले (राष्ट्रवादी काँग्रेस), राजश्री दत्ता गांजाळे (शिवसेना, शिंदे), रजनीगंधा राजाराम बाणखेले (शिवसेना, ठाकरे), फरजीन इकबाल मुलाणी (कॉंग्रेस), प्राची आकाश थोरात व जागृती किरण महाजन (अपक्ष) आदींनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.
नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने १३, भाजपने पाच, शिवसेनेने (शिंदे) १८, शिवसेनेने (ठाकरे) नऊ, राष्ट्रवादी (शरद पवार) पाच व कॉंग्रेस सहा व अन्य अपक्ष, असे उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत.
