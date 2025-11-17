मोटारसायकलवर बिबट्याची झडप
मंचर, ता. १७ : वाळूंजवाडी ठाकरवाडी (ता. आंबेगाव) येथे सोमवारी (ता.१७) पहाटे साडेपाचच्या सुमारास मोटरसायकलवर मागे बसलेले स्वप्नील प्रकाश दुधवडे (वय २५,रा. ठाकरवाडी) यांच्यावर बिबट्याने हल्ला केला. त्यांच्या उजव्या पायाला दुखापत झाली असून त्यांच्यावर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.
सचिन वसंत पारधी दुचाकी चालवत होते. त्यांच्या मागे दुधवडे बसले होते. रस्त्यावर शेपूट दिसल्याने कोल्हा असावा या अंदाजाने त्यांनी मोटारसायकलची गती कमी केली. तेवढ्यात बिबट्याने झडप मारल्याने दुधवडे यांच्या पायाला जखम झाली. दोघांनीही आरडाओरड केल्याने बिबट मादी व तिचा एक बछडा तेथून निघून गेला. या घटनेची माहिती सरपंच नवनाथ वाळूंज व ग्रामस्थांना समजली. त्यांनी ताबडतोब वाळुंजवाडी ते मंचरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांमध्ये जनजागृती केली. मंचर वनपरिक्षेत्र कार्यालयाचे अधिकारी विकास भोसले यांना ही घटना कळवली. वन खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन दोन पिंजरे लावले असून सर्व बिबटे जेरबंद केले जातील. नागरिकांनी प्रवास करताना तसेच लहान मुलांची व शेतात काम करणाऱ्या महिलांची काळजी घ्यावी, असे आवाहन भोसले यांनी केले आहे
