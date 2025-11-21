मंचरला नगराध्यक्षपदासाठी सहा उमेदवार
मंचर, ता. २१ : मंचर नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी सहा उमेदवार व नगरसेवकांच्या १६ जागांसाठी ६७ उमेदवार रिंगणात आहेत. प्रभाग क्रमांक आठमध्ये सर्वाधिक सात उमेदवार उभे आहेत. प्रभाग क्रमांक एकमधून दिवंगत माजी खासदार किसनराव बाणखेले यांच्या सून वंदना कैलास बाणखेले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी शिल्पा अमोल काजळे (शिवसेना) यांनी माघार घेतली. महायुती व महाविकास आघाडीतही फुट पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्यात युती, ठाकरे शिवसेना व शरद पवार यांची राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात युती व कॉंग्रेस व आम आदमी पक्ष यांच्यात युती झाली आहे. शिवसेना स्वतंत्र निवडणूक लढवत आहे. त्यामुळे येथील निवडणूक अटीतटीची व रंगतदार होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप युतीच्या मोनिका सुनील बाणखेले (राष्ट्रवादी काँग्रेस), राजश्री दत्ता गांजाळे (शिवसेना), उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना व शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस युतीच्या रजनीगंधा राजाराम बाणखेले (ठाकरे शिवसेना), कॉंग्रेस व आम आदमी पक्षाच्या फर्जीन मुलाणी (कॉंग्रेस), प्राची आकाश थोरात (अपक्ष) व जागृती किरण महाजन (अपक्ष) नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूक रिंगणात आहेत.
मंचर ग्रामपंचायतीचे रूपांतर नगरपंचायतीत झाल्यानंतर प्रथमच निवडणूक होत असल्याने नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. कोणत्या अपक्ष उमेदवाराचा आपल्या पक्षातील उमेदवारावर परिणाम होत आहे. याचा अभ्यास करून अपक्ष उमेदवाराची मनधरणी करण्याचे काम स्थानिक नेते मंडळींनी केले. त्यामध्ये काही प्रभागात यश आले. १५ जणांनी माघार घेतली. पण काही अपक्ष उमेदवारांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली आहे.
माजी सरपंच दत्ता गांजाळे हे प्रभाग आठमधून उभे आहेत, तर त्यांची पत्नी राजश्री या नगराध्यक्षपदाच्या शर्यतीत आहेत. कॉंग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडीत यावे म्हणून ठाकरे शिवसेना व पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने फार प्रयत्न केले, पण त्यात यश आले नाही. त्यामुळे अनेक प्रभागात चौरंगी व पंचरंगी लढत होणार आहे.
नगरसेवक संख्या : १६
नगरसेवकपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या : ८२
मागे घेतलेले अर्ज संख्या : १५
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या : ६७
नगराध्यक्षपदासाठी पात्र एकूण अर्ज संख्या : ६
मागे घेतलेले अर्ज संख्या : ०
शिल्लक एकूण अर्ज संख्या : ६
बिनविरोध :
प्रभाग क्रमांक १- सर्वसाधारण महिला- वंदना कैलास बाणखेले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस).
