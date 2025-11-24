मंचर येथील बाजारामध्ये तरकारीच्या भावात वाढ
मंचर, ता.२४ : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत रविवारी (ता.२३) तरकारी शेतमालाची सात हजार १७८ डागांची आवक झाली. वाटण्यास प्रतिकिलो १४० तर गवारीला १३५ रुपये बाजारभाव मिळाला. अवकाळी पावसामुळे तरकारीची आवक घटल्याने तरकारीचे बाजारभावात वाढ झाली, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली.
प्रतिदहा किलो तरकारी माल त्याचे बाजारभाव रुपयांत : टोमॅटो : १००-९००, भेंडी : १००-८०१, हिरवी मिरची : २००-७५०, वालवड : ५५०-७५०, चवळी : १५०-६५५. फ्लावर : १००-३००, (१४५) २५०-७००, बीट : १००-४५१, कारले : १५०-६००, घेवडा : २००-७००, ढोबळी मिरची : २००-७००, फरशी : ३००-५८०, दोडका : ३००-५५०, तोंडली : ३००-६३०, काकडी : ७०-२२०, वांगी दुधी भोपळा : ७०-२८०, आले : १००-३५०, मका : ५०-१५०, राजमा : ५२१-७००, पापडी : ५५०-६५०, गाजर : १००-३५०, बटाटा : १००-२१०, कोबी : १००-२२०, काळा वाल : ८००, लसूण : ३५०-६००, लिंबू : १५०-३००, तूर : ५००-६६०, फरशी : ३००-५८०, पावटा : ४००-१३०१, चिव चिव वांगी : २५०-३००. घोसाळी : ३००. मुळा : १५०-१८०, डांगर भोपळा : १८०.
