उपमुख्यमंत्र्यांच्या सभांमुळे मंचरमध्ये कार्यकर्ते सक्रिय
मंचर, ता. २८ : मंचर नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासाठी सहा उमेदवार रिंगणात असून, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस- भाजप युतीच्या मोनिका बाणखेले, शिवसेनेच्या राजश्री गांजाळे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष युतीच्या रजनीगंधा बाणखेले, काँग्रेसच्या फर्जीन मुलाणी, तसेच प्राची थोरात आणि जागृती महाजन (अपक्ष) यांच्यात अटीतटीची लढत रंगली आहे.
माजी खासदार किसनराव बाणखेले यांची सून वंदना बाणखेले राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून नगरसेवकपदी बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. १६ नगरसेवकपदांसाठी ६२ उमेदवार स्पर्धेत आहेत. अजित पवार व एकनाथ शिंदे या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या सभांमुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह वाढला आहे. कोरोना काळात कोणी मदत केली, आतापर्यंत कोणी निधी दिला. पुढील विकासासाठी कोण निधी आणणार, भ्रष्टाचार कोणी केला. हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा बनला आहे. माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील व म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी या निवडणुकीत प्रथमच प्रचारात सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. आरोप- प्रत्यारोपांमुळे वातावरण तापले आहे.
हॉटेल- ढाब्यांवरील बैठकांना जोर आहे. चहा- नाश्त्यांच्या व्यवस्थेबरोबरच काही ठिकाणी आर्थिक देवाणघेवाणीची चर्चा रंगत आहे. मतांच्या बाजारभावावरही कुजबुज सुरू आहे. सोशल मीडियावरून आकर्षक गीते, व्हिडिओ, स्लोगनचा वापर करून मतदारांना भुरळ घालण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहोचला आहे.
सोशल मीडियावर प्रचार
या निवडणुकीत उमेदवार सोशल मीडियावरील विशेष गीते, रील्स आणि व्हिडिओद्वारे मतदारांपर्यंत थेट पोहोचत आहेत. आरोप प्रत्यारोपाच्या दररोज तोफा डागल्या जात आहेत. डिजिटल टीम नियुक्त करून प्रचाराला आधुनिक चालना दिली जात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.