आंबेगाव तालुक्यात धार्मिक कार्यक्रम
मंचर, ता. ३ : आंबेगाव तालुक्यात मंचर, अवसरी खुर्द, वायाळमळा, तांबडे मळा, पिंपळगाव-खडकी आदि गावात दत्त जयंतीनिमित्त गुरुवारी (ता. ४) विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे.
मंचर बाजार समितीच्या आवारात मार्केट यार्ड मित्रमंडळाने घेतलेल्या गुरुचरित्र पारायण सप्ताहाचा सांगता समारंभ होणार आहे. त्यानिमित्त दत्त मूर्तीला अभिषेक, होमहवन, सायंकाळी सहा वाजता साध्वी वैष्णवी सरस्वती दीदी यांचे दत्त जन्म कीर्तन आयोजित केले आहे. गुरुदत्त प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला नागरिकांनी उपस्थित राहावे. असे आवाहन आयोजक संजय मोरे, संदीप गांजाळे यांनी केले आहे.
मंचर बस स्थानकासमोर दत्त जयंती उत्सवानिमित्त गुरुवारी विविध धार्मिक कार्यक्रम, रात्री आठ वाजता चैतन्य महाराजांचे देव जन्माचे कीर्तन होणार आहे. शुक्रवारी (ता. ५) रोहिदास महाराज भोर यांचे काल्याचे कीर्तन होणार आहे. याशिवाय ज्ञानेश्वरी पारायणाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमास भाविकांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन आयोजक वैभव बाणखेले यांनी केले आहे.
अवसरी खुर्द येथे भोरमळा ग्रामस्थांच्या वतीने दत्त जयंतीची जोरदार तयारी केली आहे. सायंकाळी पाच वाजता वैभव महाराज शिंदे यांचे देव जन्माचे कीर्तन होणार आहे. यावेळी भजनी मंडळाचा कार्यक्रम आणि प्रसादाचे आयोजन केले असल्याचे निवृत्ती, मारुती भोर यांनी सांगितले. तर वायाळमळा येथे सकाळी दत्तमूर्तीला अभिषेक, होमहवन, सायंकाळी सहा वाजता कैलास महाराज जारकड यांचे प्रवचन होणार असल्याची माहिती सुरेश वायाळ यांनी दिली. पिंपळगाव खडकी येथे दुपारी ४ ते सायंकाळी ६ वेळेत भागवताचार्य कृष्णा महाराज गंधाले यांचे देवजान्माचे कीर्तन होणार आहे.
