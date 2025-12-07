वडगाव काशिंबेगला मोरयाचा जयघोष
मंचर, ता.७ : श्री क्षेत्र वडगाव काशिंबेग (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता.७) संकष्टी चतुर्थीनिमित्त स्वयंभू अर्धपीठ गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी घोडेगाव, मंचर, साकोरे, चास, नारोडी व श्रीक्षेत्र भीमाशंकर कडे ये-जा करणारे भाविक येथे आले होते. यावेळी गणपती बाप्पा मोरया असा जयघोष भाविक उस्फूर्तपणे करत होते .
येथे पेशवेकालीन मंदिर आहे. भाविक श्याम गुंजाळ यांच्या वतीने मंदिराची आकर्षक फुलांनी सजावट करण्यात आली होती. मुख्य पुजारी किशोर अत्रे यांच्या उपस्थितीत अभियंता शुभम सोहनी, हरिश्चंद्र गाडे, मिलिंद बाणखेले, शैलेश गायकवाड आदी भाविकांच्या हस्ते महापूजा व अभिषेक करण्यात आला.मंदिराच्या पायथ्याला पूजेचे साहित्य, आरती, धार्मिक पुस्तके व प्रसादाची दुकाने थाटली होती.
दरम्यान, सकाळी, दुपारी व संध्याकाळी मुख्य आरतीनंतर भाविकांना प्रसाद वाटप करण्यात आले. संध्याकाळपासून दर्शनासाठी मोठी रांग लागली होती. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नरेंद्र पापा घुले यांनी व खिचडी प्रसादाचे वाटप सुमीत लांडे यांच्यावतीने करण्यात आले. श्री स्वयंभू मोरया अर्धपीठ गणपती देवस्थान ट्रस्टने व्यवस्था पाहिली.
