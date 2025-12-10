आंबेगावात पदवीधरचे ३ हजार ५९ मतदार
मंचर, ता. १० : पुणे विभागातील विधान परिषद पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघातील प्रारूप यादी जाहीर झाली आहे. यामध्ये ३ हजार ५९ पदवीधर आणि ६३५ शिक्षक मतदारांचा समावेश आहे, अशी माहिती आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी दिली.
त्यांनी सांगितले की, डॉ .वाघ म्हणाले मतदारांनी आपल्या नावाची नोंदणी तपासण्यासाठी प्रारूप यादीचा अवश्य संदर्भ घ्यावा. प्रारूप यादीनुसार आक्षेप व दावे गुरुवारपर्यंत (ता. १८) दाखल करता येणार आहेत. संबंधित सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, तसेच प्रभागनिहाय मतदार केंद्रांचे पदनियुक्त अधिकारी यांच्याकडे अर्ज स्वीकारले जातील. प्राप्त दाव्यांची छाननी करून ५ जानेवारी रोजी पुनर्रचित यादी जाहीर होईल. १२ जानेवारी रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे.
प्रारूप यादीत तालुक्यातील डिंभे खुर्द, घोडेगाव, मंचर आणि पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक या चार केंद्रांवरील मतदारांची नावे नोंदविण्यात आली आहेत. केंद्रनिहाय मतदारांची संख्या पुढीलप्रमाणे- डिंभे खुर्द : २८० पदवीधर, १२१ शिक्षक. घोडेगाव : ६७७ पदवीधर, १२३ शिक्षक. मंचर : १२१६ पदवीधर, २४७ शिक्षक. पारगावतर्फे अवसरी बुद्रुक : ८८६ पदवीधर, १४४ शिक्षक.
