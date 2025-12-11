मंचर बाजारात कांदा २२७ रुपये १० किलो
मंचर, ता. ११ : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गुरुवारी (ता. ११) चांगल्या प्रतीच्या कांद्याला दहा किलोला ३०० रुपये बाजार भाव मिळाला. मंगळवारी (ता. ९) प्रती दहा किलो कांद्याला २२७ रुपये बाजारभाव मिळाला होता. कांद्याची आवक घटल्याने व आवक वाढल्याने कांद्याचे बाजारभाव दिवसेंदिवस वाढत आहेत, अशी माहिती आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली.
सहा हजार ८२६ कांदा पिशव्यांची आवक लाखणगाव, चास, महाळुंगे पडवळ, नारोडी, कोल्हारवाडी, पेठ, कुरवंडी, पारगावतर्फे खेड, लांडेवाडी, आदर्शगाव गावडेवाडी, रांजणी आदी गावांतून झाली. चाकण, पुणे, मुंबई भागातील व्यापाऱ्यांनी कांदा खरेदी केली. शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीमध्ये साठवणूक केलेला जुना कांदा संपत आल्यामुळे परिणामी कांदा मागणी वाढल्यामुळे व पावसामुळे कांदा लागवड उशिरा झाल्यामुळे बाजार आवारात कांद्याची आवक कमी झाल्याचे दिसून येत आहे, असे मंचर बाजार समितीचे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी सांगितले आहे.
कांद्याचे प्रति दहा किलोचे बाजारभाव : सुपर लॉट १ नंबर गोळा कांदा २८० ते ३०० रुपये, सुपर गोळे कांदे १ नंबर २५१ ते २६० रुपये, सुपर मिडीयम २ नंबर कांद्यास २२५ ते २४० रुपये, गोल्टी कांद्यास १५० ते १८० रुपये, बदला कांदा व चिंगळी कांद्यास ५० ते १३० रुपये.
