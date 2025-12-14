आंबेगावात मतदार जनजागृती अभियान
मंचर, ता.१४ : ‘‘आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघात मतदार जनजागृती अभियान राबविण्यात येत असून, त्याअंतर्गत पदवीधर व शिक्षक मतदार नोंदणी तसेच प्रारूप मतदार यादीवरील आक्षेप व दुरुस्ती नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे,’’ अशी माहिती पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाचे सहाय्यक मतदान नोंदणी अधिकारी तथा प्रांत अधिकारी गोविंद शिंदे यांनी दिली.
या अभियानाअंतर्गत मंचर येथील महात्मा गांधी विद्यालय, अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालय, अवसरी खुर्द येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात स्वीप पथकाच्या वतीने भेटी देऊन प्राध्यापक, शिक्षक व कर्मचारी यांच्यामध्ये जनजागृती करण्यात आली. यावेळी पदवीधर व शिक्षक मतदार निवडणूक कार्यक्रमाची सविस्तर माहिती देण्यात आली, असे आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार डॉ. सचिन वाघ यांनी सांगितले. ‘‘मतदार यादीबाबत कोणतेही आक्षेप अथवा दुरुस्ती असल्यास नमुना क्रमांक सात मध्ये अर्ज भरून तहसील कार्यालय, घोडेगाव येथे किंवा संबंधित मतदान केंद्रावर सादर करावा. हे आक्षेप व दुरुस्ती अर्ज गुरुवार (ता.१८) पर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहेत,’’ अशी माहिती स्वीप पथक प्रमुख सुनील भेके यांनी दिली. यावेळी तुषार शिंदे, नारायण गोरे, सुरेश रोंगटे, काशिनाथ घोंगडे, सचिन तोडकर, अशोक लोखंडे, राहुल रहाटाडे, मंगेश जावळे व विजय वळसे पाटील आदी उपस्थित होते. ‘‘मतदार यादीबाबत कोणतीही शंका अथवा अडचण असल्यास आंबेगाव तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखेशी संपर्क साधावा,’’ असे आवाहन डॉ. वाघ यांनी केले.
