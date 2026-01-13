आंबेगाव मतदारसंघातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी दीड कोटी
मंचर, ता. १३ : आंबेगाव-शिरूर विधानसभा मतदारसंघातील विविध तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी पुणे जिल्हा परिषद-ग्रामीण पंचायत विभागामार्फत १ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे, हा निधी माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या प्रयत्नातून उपलब्ध झाला आहे, अशी माहिती भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्याचे उपाध्यक्ष ॲड. प्रदीप वळसे पाटील यांनी दिली.
या निधीतून मतदारसंघातील प्रमुख धार्मिक स्थळांवरील भक्तांसाठी सुविधा व पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये वडगाव काशिंबेग येथील श्री गणपती मंदिर भक्तनिवास, सिद्धेश्वर मंदिर भक्तनिवास, चास येथील संत ज्ञानेश्वर महाराज रेडा समाधी येथे भक्तनिवास, केंदूर कान्होजी महाराज समाधी मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या सुधारणेसाठी प्रत्येकी २५ लाख याशिवाय शिरूर तालुक्यातील विविध मंदिरांकडे जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी १५ लाख आणि मोराची चिंचोली येथील भक्तनिवासाच्या दुरुस्तीसाठी ३० लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या सर्व कामांसाठी एकूण १ कोटी ४५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, या निधीमुळे मतदारसंघातील धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळणार असून भाविकांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
