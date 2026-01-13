दुधाच्या टँकरच्या धडकेत दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी
मंचर, ता. १३ : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर मंचरच्या उत्तर बाजूला एकलहरे ग्रामपंचायत हद्दीत मंगळवारी (ता. १३) दुधाच्या टँकरची धडक बसल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकीवरून प्रवास करणारे दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. मंचर येथील अण्णासाहेब आवटे महाविद्यालयामध्ये इयत्ता ११ मध्ये शिक्षण घेत असलेले रोहित चिमटे (वय १७ रा. कुकडेश्वर ता.जुन्नर), कार्तिक दिवटे (वय १७ रा. आंबेहातवीज, ता. जुन्नर) हे गंभीर जखमी झाले आहेत आहे. मंचरच्या आदिवासी वसतिगृहात त्यांचे वास्तव्य होते. त्यांच्यावर मंचर येथील खासगी दवाखान्यात वैद्यकीय उपचार सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मंचर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देवून पाहणी केली. पंचनामा करण्यात आला आहे. अपघातस्थळावर नांदूर येथील एका युवकाचा मृत्यू पाच महिन्यांपूर्वी झाला होता. या पार्श्वभूमीवर अपघात टाळण्यासाठी
अपघातस्थळावर उपरस्ता व महामार्ग या दोन्हींच्यामध्ये दुभाजक टाकण्यात यावे किंवा रेलिंग बसवण्यात यावेत, अशी मागणी हुतात्मा बाबू पुस्तकाचे लेखक प्रा. वसंतराव भालेराव यांनी केली आहे.
