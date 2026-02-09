आंबेगाव तालुका पंचायत समिती गण निवडणूक
मंचर, ता.९ : आंबेगाव तालुका पंचायत समिती गण
१७) बोरघर गण :
१.संजय सीताराम गवारी- ४,८५२ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष)
२.राजेंद्र सावळेराम घोडे-३,१०७ पराभूत (भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष मार्क्सवादी).
३.सोमा भीमा दाते- १,०५० पराभूत (भाजप)
४.दिगंबर चंद्रकांत भोईर- १८० पराभूत (काँग्रेस)
५.बबन पुनाजी घोईरत- ३१९ पराभूत (अपक्ष)
६.प्रदीप सतीश हिले- ७२ पराभूत (अपक्ष)
१८) शिनोली गण :
१. ज्योती प्रवीण पारधी - ५,७८२ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२. सुरेखा शिवाजी गभाले - ३,६३५ पराभूत (शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस)
३. शुभांगी निलेश साबळे- ७८१ पराभूत (भाजप)
१९) घोडेगाव गण :
१.कैलास बुवा भिमाजी काळे - ७, ७०९ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष)
२. कपिल दिलीप काळे - ५,८५६ पराभूत (शिवसेना)
२०) पेठ गण :
१.संजय कोंडीबा पवळे - ४,७२२ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२.अंकुश शिवाजी लांडे - ३,१२७ पराभूत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना)
३.प्रमोद लक्ष्मण धुमाळ - १,७७८ पराभूत (भाजप)
४.दगडू नामदेव मते- २६८ पराभूत (काँग्रेस)
५.बाळू जगन्नाथ सोनवणे- ७३ पराभूत (प्रहार जनशक्ती)
६.बाळू शंकर निसाळ- ३६ पराभूत (अपक्ष)
२१) कळंब गण :
१.उषा रमेश कानडे - ७,८४९ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२. राजश्री नितीन भालेराव- ४,७९५ पराभूत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना)
३.मिराबाई रमेश डोके- ३४७ पराभूत (भाजप)
२२) चांडोली बुद्रुक गण :
१.प्रियंका केतन वाघ- ७,४५२ विजयी (शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) २.सीमा रमेश खिलारी- ६,०४० पराभूत (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष)
३.श्रद्धा महेश भोर- ४८० पराभूत (भाजप)
२३) पारगाव तर्फे अवसरी बुद्रुक गण :
१.श्वेता किरण ढोबळे- ६,१७० विजयी (शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष)
२.सुनंदा निवृत्ती ढोबळे- ५,६२९ पराभूत (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
३.मुक्ता तानाजी लबडे- २७१ (भाजप)
२४) जारकरवाडी गण :
१.अंकिता अनिल वाळुंज- ६,७४६ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२.रोहिणी दिलीप वाळुंज- ६,१९८ पराभूत (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना)
३.शैला गोरक्ष भोजने- ७३४ पराभूत (भाजप)
४.रोहिणी प्रशांत वाळुंज- २२५ पराभूत (अपक्ष)
२५) पिंपळगाव तर्फे महाळुंगे गण :
१.शिवाजी संपत निघोट- ५,१६१ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२.मनोहर बंडू इंदोरे- ४७०५ पराभूत (शिवसेना)
३.दादाभाऊ सभाजी थोरात- १,२२१ पराभूत (भाजप)
४.महेंद्र मारुती शिंदे- ११३ पराभूत (काँग्रेस)
५.नवनाथ चिंतामण वाळुंज- १०६ पराभूत (अपक्ष)
२६) अवसरी बुद्रुक गण :
१.निलेश नामदेव टेमकर- ५,७०४ विजयी (राष्ट्रवादी काँग्रेस)
२.अनिकेत उर्फ सागर वसंत भोर- ३,१२७ पराभूत (भाजप)
३.कल्याण हनुमंत हिंगे- २,६२९ पराभूत (शिवसेना)
४.प्रवीण महादेव शिंदे- ७६ पराभूत (अपक्ष)
चौकट :
पक्षीय बलाबल –
एकूण जागा : १०
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : ८
शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : २
मागील पक्षीय बलाबल –
एकूण जागा : १०
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस : ६
शिवसेना : ३
अपक्ष : १
