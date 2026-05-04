मंचरला लिंबास उच्चांकी बाजारभाव

मंचर, ता. ४ : मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती रविवारी (ता. ३) भाजीपाल्याची एकूण ८४४१ डाग इतकी आवक झाली. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर काही पिकांच्या दरात चांगली वाढ दिसून आली. विशेषतः फरशीला प्रतिदहा किलोस १२१५ रुपये, तर लिंबाला १६०० रुपये असा उच्चांकी बाजारभाव मिळाला, अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली.
फरशी व लिंबू यांना मिळालेल्या उच्चांकी दरामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे. असे उपसभापती सचिन पानसरे यांनी सांगितले
प्रतिदहा किलोचे बाजारभाव (रुपयांत) : गवार : ५० ते ६१०, घेवडा : १०० ते ६००, राजमा : ६०० ते ७००, मिरची : ५० ते ५७०, आले : १५० ते ४५०, काकडी : १५ ते ३००, कारले ५० ते ३५०, कैरी : २० ते ३०१, कोबी : ३० ते ८०, गाजर : २० ते १५०, घोसाळी : १२० ते १३०, चवळी : १०० ते ३००, टोमॅटो : १८० ते ५५०, ढोबळी मिरची : ५० ते ३५०, तोंडली : १०० ते ३५१, दुधी भोपळा : २० ते २००, दोडका : २० ते ४००, पापडी :२८०, फ्लॉवर : १० ते १०० रुपये, बटाटा : ५० ते ७०, बीट : ३० ते २६० रुपये, भेंडी : ४० ते ३५० रुपये, लसूण : ९००, वांगी : २० ते ३५०, शेवगा : २०० ते ४०० रुपये असेही दर होते.
