पणदरे येथील शंकर सोसायटीकडून १५ टक्के लाभांश
माळेगाव, ता. १ ः भिकोबानगर- पणदरे (ता. बारामती) येथील शंकर विविध कार्यकारी सोसायटीने अमृत महोत्सवी वर्षात (७५वे वर्ष) प्रवेश केला आहे. त्यानिमित्त सोसायटीतर्फे सभासदांना १५ टक्के लाभांश देण्यात आला.
सोसायटीच्या सुवर्ण प्रवासाच्या उज्ज्वल काळाचा अधिकाधिक फायदा शेतकऱ्यांना दिला जात आहे, अशी माहिती सोसायटीचे अध्यक्ष व माळेगाव कारखान्याचे संचालक योगेश जगताप यांनी दिली. भिकोबानगर येथे सोसायटीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा जिल्हा बँकेचे संचालक संभाजी होळकर यांच्या आधिपत्याखाली बुधवारी (ता. १) पार पडली.
यावेळी बोलताना होळकर म्हणाले की, ‘‘सहकाराची परंपरा पुढील पिढीने जपावी आणि गावोगावी विकासाची नवी उदाहरणे निर्माण करावीत. या प्रक्रियेला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या माध्यमातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायाला मोठी मदत करत आहोत. त्याच्यामध्ये गृह कर्ज, शैक्षणिक कर्जावर भर दिला आहे.’’
यावेळी माळेगाव कारखान्याच्या उपाध्यक्षा संगीता कोकरे, दत्तात्रेय येळे, तानाजी कोकरे, उपाध्यक्ष विष्णुपंत जगताप या मान्यवरांच्या हस्ते एकरी १०० टन ऊस उत्पादन काढणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. यामध्ये शेतकरी अजिंक्य प्रदीप जगताप, विद्याताई नंदकुमार जगताप, अरविंद रामचंद्र जगताप यांचा समावेश होता. नंदुरबार जगताप यांनी आभार मानले.
सोसायटीची आर्थिक स्थिती मजबूत
शंकर सोसायटीची स्थापना १९५० मध्ये करण्यात आली आहे. सध्या सभासद १६५ आहेत. सोसायटीच्या एकूण ४२ लाखांच्या ठेवी, तसेच मालकीची स्थावर मालमत्ता बारामतीसह पणदरे भागात मजबूत आहे.
