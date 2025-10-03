‘माळेगाव’चे सभासदांच्या उसाला प्राधान्य
माळेगाव, ता. ३ : ‘‘माळेगाव सहकारी साखर कारखाना सन २०२५-२०२६च्या ऊस गळीत हंगामासाठी अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीने सज्ज झाला आहे. कारखाना प्रशासनाने यंदा १५ लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या गाळप प्रक्रियेत सभासदांच्या शिवारातील उसाला अधिकाधिक प्राधान्य दिले जाईल,’’ अशी माहिती संचालक योगेश जगताप यांनी दिली.
माळेगाव कारखान्याचा बॉयलर अग्निप्रदीपन समारंभ गुरुवार (ता. २) माजी संचालक बाळासाहेब कोकरे व उपाध्यक्षा संगीता बाळासाहेब कोकरे या दांपत्यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांना योगेश जगताप यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी ज्येष्ठ संचालक बाळासाहेब तावरे, गणपत खलाटे, तानाजी कोकरे, दत्तात्रेय येळे, शिवराज जाधवराव, विजय तावरे, नितीन शेंडे, देविदास गावडे, विलास देवकाते, राजेंद्र बुरुंगले, स्वप्नील जगताप, अविनाश देवकाते, जयपाल देवकाते, सतीश फाळके, प्रताप आटोळे, ज्योती मुलमुले, रतन भोसले, कार्यकारी संचालक अशोकराव पाटील, प्रकाश देवकाते आदी उपस्थित होते.
योगेश जगताप म्हणाले, ‘‘शासन निर्णयानुसार ‘माळेगाव’चा आगामी गळीत हंगाम १ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणार आहे. यंदा सर्वत्रच अतिवृष्टी झाली. त्यानुसार ‘माळेगाव’च्या कार्यक्षेत्रातील रस्ते खराब झाले आहेत. रस्त्यांअभावी ऊस तोडीला अडथळा येणार नाही, याची दक्षता प्रशासनाने घेतली आहे. प्रशासनाने रस्त्यांचे देखभाल दुरुस्तीबाबत आतापासूनच नियोजन केले आहे. यंदा सुमारे ७१ कोटींच्या महत्वाकांक्षी सीबीजी गॅस प्रकल्प उभारण्याच्या विषयालाही वार्षिक सभेत मंजुरी मिळाली आहे. त्याचेही काम यापुढील काळात वेगाने होणार आहे.’’
प्रकाश देवकाते म्हणाले, ‘‘माळेगाव कारखान्याच्या विक्रमी ऊस दराची परंपरा कारखान्याचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार कायम ठेवतील. आर्थिक शिस्त राखण्यातही ते यशस्वी होतील.’’ ‘‘दिवाळीच्या तोंडावर साखर कामगारांना ऊस दराच्या तुलनेत अधिकचा बोनस संचालक मंडळाने जाहीर करावा,’’ अशी मागणी शेखर जगताप यांनी केली. सुरेश देवकाते यांनी सूत्रसंचालन केले.
‘विकासाची घोडदौड दिसेल : कोकरे’
उपाध्यक्षा संगीता कोकरे म्हणाल्या, ‘‘माळेगाव कारखान्याच्या कार्यस्थळावरील १२ कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे प्रशस्त रस्ते, कार्यस्थळावर कॉंक्रीटीकरण आदी कामे वेगाने सुरू आहेत. याशिवाय एकरी उसाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर एआय तंत्रज्ञान प्रभावी राबविले जात आहे. दैनंदिन कामकाजात पारदर्शकता आणली आहे. यंदा साखर, वीज, इथेनॉलचे उत्पन्न उच्चांकी घेण्यास प्रशासन सज्ज आहे. सभासद व कामगारांची दिवाळी गोड होईल. ही विकासाची घौडदौड अजितदादांच्या नेतृत्वाखाली आगामी काळात दिसेल.’’
