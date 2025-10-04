रामदास आटोळे, विशाल जगताप ‘माळेगाव’चे स्वीकृत संचालक
माळेगाव, ता. ४ : माळेगाव (ता. बारामती) सहकारी साखर कारखान्याच्या स्वीकृत संचालकपदी माजी उपाध्यक्ष रामदास तुकाराम आटोळे (खांडज), विशाल केशवराव जगताप (पणदरे) यांची नियुक्ती झाली.
या रिक्त जागांवर माळेगावचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना संबंधित पदाधिकारी नियुक्तीचे अधिकार संचालक मंडळाने दिले होते. त्यानुसार पवार यांनी आटोळे व जगताप यांना पुढील एक वर्ष काम करण्याची संधी दिली. शुक्रवारी (ता. ३) झालेल्या ठरावाच्या अनुषंगाने शनिवारी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना कार्यकारी संचालक अशोक पाटील यांनी नियुक्ती पत्र दिले.
माळेगाव कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक चार महिन्यांपूर्वी झाली होती. त्यामध्ये अजित पवार यांनी २०-१ च्या संख्या बळाने कारखान्याची निवडणूक जिंकली होती. ५ जुलै रोजी कारखान्याचे अध्यक्षपदीही पवार हेच विराजमान झाले होते, तर उपाध्यक्षपदी संगीता कोकरे यांना संधी मिळाली होती. त्यानंतर स्वीकृत संचालकपदी कोणाची वर्णी लागते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
दरम्यान, नवनिर्वाचित संचालक रामदास आटोळे यांनी यापूर्वी कारखाना उपाध्यक्ष व संचालकपदावर काम केले आहे, तर विशाल जगताप हे माजी अध्यक्ष ॲड. केशवराव जगताप यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांना सहकारी साखर कारखानदारीच्या राजकारणात प्रथम संधी मिळाली आहे.
