पणदरे येथे निर्यातक्षम केळीचे शेतकऱ्यांना धडे
माळेगाव, ता.३०ः पणदरे येथे (ता.बारामती) गुरुवारी (ता.३०) केळी पीक परिसंवादाचे आयोजन केले होते. यावेळी शेतकऱ्यांना केळी उत्पादन, सेंद्रिय व शाश्वत शेती तसेच निर्यातक्षम दर्जाच्या फळांची निर्मिती आदींबाबत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.
पणदरे पंचक्रोशी शेतकरी मंडळाच्या वतीने आयोजित केलेल्या परिसंवादास बारामतीसह इंदापूर, दौंडमधील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद लाभला. विशेषतः या परिसंवादास सिरीयातील केळी व्यापारी प्रथमच महाराष्ट्रात केळी पीक पाहण्यासाठी आले होते. त्यांनी पणदरे येथील केळींच्या बागांचे कौतुक केले. आगामी काळात वार्षिक ४० ते ५० हजार टन केळीची निर्यात करणार असल्याचे आर्यन्स ग्लोबल एक्स्पोर्टर्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय शिंदे यांनी सांगितले.
पणदरे पंचक्रोशी शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष के.बी. कोकरे, केळी पीक परिसंवादाचे प्रमुख अॅड.संजय जगताप यांनी वरील उपक्रमात सहभागी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, सेंद्रिय खतांचा योग्य वापर, पाणी बचतीची ठिबक प्रणाली आणि गुणवत्तापूर्ण केळी उत्पादनासाठी मार्गदर्शन केले.
दरम्यान, पणदरेमधील केळी पीक परिसंवादामध्ये सहभागी शेतकऱ्यांसाठी सोलापूर येथील केळी तज्ज्ञ अरुण काका गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवार फेरीचेही आयोजन केले होते. या वेळी माढ्याचे नानासाहेब कोचे यांनी पाणथळ जमिनीतील केळी पीक यशस्वीपणे कसे घ्यायचे यासंबंधी मार्गदर्शन केले. केळी पीक तज्ञ यशवंत भोसले यांनी केळी पिकाच्या निर्यात प्रोटोकॉल संदर्भातील गोष्टींचा ऊहापोह केला.
यावेळी आर्यन्स ग्लोबल एक्स्पोर्टर्स कंपनीचे व्यवस्थापक अमर ठोंबरे, प्रदीप शिंदे, व्यापारी विठ्ठल कोळपे, एन.के.देशुमख, प्रदीप नवले, दत्तात्रेय नवले आदी उपस्थित होते.
02946
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.