अजित पवार व रंजन तावरे यांचे मनोमिलन
माळेगाव, ता. १७ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजप पुरस्कृत आघाडीची घोषणा झाली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे कट्टर विरोधक व माळेगाव साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष रंजन तावरे यांच्यात मनोमिलन झाले. मात्र, या पॅनेलच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे व अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत.
राष्ट्रवादीला नगराध्यक्षपदासह बारा जागा, तर तावरे यांच्या जनमत विकास आघाडीला सहा जागा मिळाल्या. हा आमचा फॉर्म्युला सुपरहिट ठरेल आणि नगराध्यक्षपदासह आघाडीचे १७ प्रभागातील १७ उमेदवार निवडून येतील, असे मत राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल यांनी व्यक्त केले.
सहा महिन्यांपूर्वी माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत ताणलेल्या राजकीय समीकरणांना अचानक मिळालेल्या मैत्रीच्या सुरांनी निवडणूक राजकारणाला नवा रंग दिला. या फॉर्म्युलाचा फटका मात्र माजी सरपंच दीपक तावरे यांना बसला. त्यांना राष्ट्रवादीचे तिकीट मिळाले नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
तसेच, आमचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार दोन दिवसांत जाहीर होईल, असे शरद पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष नितीन तावरे यांनी सांगितले.
माळेगावात नगराध्यक्षपदासाठी एकूण १० उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामध्ये पवार-तावरे पॅनेलचे अधिकृत उमेदवार सुयोग सातपुते (राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष) यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली, तर
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार : नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार : सुयोग श्यामराव सातपुते. संगीता जाधव (प्रभाग ३), सोनाली रासकर (प्रभाग ५), वृषाली तावरे (प्रभाग ८), अॅड. गायत्री तावरे (प्रभाग ९), भाग्यश्री कदम (प्रभाग १०), शशिकांत तावरे (प्रभाग १२), अविनाश तावरे (प्रभाग १३), जयदीप दिलीप तावरे (प्रभाग १५), साधना वाघमोडे (प्रभाग १७), प्रांजली येळे (प्रभाग १६), शीतल खरात (प्रभाग ७).
रंजन तावरे गटाचे उमेदवार : प्रमोद तावरे (प्रभाग १४), जयदीप विलास तावरे (प्रभाग ११), प्रतिभा सस्ते (प्रभाग १) , लियाकत तांबोळी (प्रभाग ४) , जयपाल भोसले (प्रभाग ६), गौरव भुंजे (प्रभाग २).
