‘राष्ट्रवादी’ची एक जागा माळेगावात राहणार रिक्त
माळेगाव, ता. १८ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अधिकृत उमेदवार अविनाश सदाशिव तावरे यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक कार्यालयात वेळेत पोचला नाही. त्यामुळे प्रभाग १३मध्ये अपक्ष उमेदवार असलेल्या धैर्यशिव तावरे, युवराज लोणकर, गौरव लोणकर यापैकी एकाला पाठिंबा देण्याची वेळ पवार-तावरे पॅनेलवर आली आहे. परंतु, अर्ज उशिरा आल्याने पक्ष कोणामुळे अडचणीत आला, असा सवाल करीत कार्यकर्त्यांतीनी संताप व्यक्त केला.
छाननीत ७ अर्ज बाद
माळेगाव निवडणूक अर्ज छाननी प्रक्रियेत एकूण १२२ अर्ज वैध ठरले. त्यामध्ये एक नगराध्यक्षपदाचा व सहा नगरसेवकपदाचा उमेदवारी अर्ज अपात्र ठरला. गणेश संपत खरात यांचा नगराध्यक्ष पदाचा अर्ज व इतर सहा उमेदवारांचे अर्ज अपात्र ठरल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उज्ज्वला सोरटे यांनी दिली.
नगराध्यक्षपदासाठी दाखल एकूण अर्जांची संख्या- १०
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- १
एकूण पात्र अर्जांची संख्या- ९
नगरसेवकपदासाठी दाखल अर्जांची संख्या- १२२
एकूण अपात्र अर्जांची संख्या- ६
एकूण पात्र अर्जांची संख्या-११६
