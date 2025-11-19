माळेगावात उमेदवाराला मारहाण
माळेगाव, ता. १९ : माळेगाव बुद्रूक (ता.बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष व अधिकृत उमेदवार नितीन तावरे यांना मारहाण झाल्याची माहिती पुढे आली.
राजकीय वैमनस्यातून मारहाण झाल्याचे सांगण्यात आले. माळेगाव-शिरवली रोड चोरमले वस्ती येथे सायंकाळी ही घटना घडली. याप्रकरणी तावरे यांनी माळेगाव पोलिस ठाण्यात दोन संशयितांविरुद्ध तक्रार दिली. उपलब्ध तक्रार व वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे पोलिसांनी पुढील कारवाई सुरू केली आहे. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन लोखंडे यांच्या आधिपत्याखाली घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, तावरे यांच्या मारहाणीमागे राजकीय हेतू असावा,असा संशय शरद पवार पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वाने व्यक्त केला. नगरपंचायत निवडणुकीत वाढलेली चुरस, काही प्रभागांत निर्माण झालेला तणाव आणि अपक्ष उमेदवारांची आक्रमक भूमिका यामुळे वातावरण अधिकच तणावाचे झाले आहे. याप्रकरणी माळेगाव पोलिस ठाण्यात तावरे यांची तक्रार दाखल करण्यात आली असून, पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत चौकशी सुरू केली आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, साक्षीदारांचे जबाब आणि वाहनांच्या हालचालींचा तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.
