माळेगावात दिव्यांगांसाठी खास सुविधा
माळेगाव, ता. १ : माळेगाव बुद्रुक (ता. बारामती) नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्षपदासह १८ जागांसाठी मंगळवारी मतदान होणार आहे. यासाठी शहरात एकूण २२ मतदान केंद्रांची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार निवडणूक केंद्रांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. विशेषतः १२७ दिव्यांग मतदारांना आवश्यक त्या सुविधा उभारल्या आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी उज्ज्वला सोरटे यांनी दिली.
दिव्यांग मतदारांसाठी रॅम्प, व्हीलचेअर व स्वयंसेवकांची सोय केली असून पिण्याचे पाणी, शौचालये आणि सावली यांचीही काटेकोर व्यवस्था आहे. मतदारांच्या सोयीसाठी प्रतीक्षा रांगेत मार्किंग आणि शिस्त राखण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी तैनात आहेत. मतदानासाठी लागणाऱ्या ईव्हीएमची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्या यंत्रांची मॉक पोल प्रक्रिया यशस्वी झाली असून मतदान कर्मचाऱ्यांना सखोल प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्व पात्र मतदारांनी आवश्यक ओळखपत्र व कागदपत्रे घेऊन घरातून बाहेर पडावे. शांततेत आणि नियमांचे पालन करत मतदानाचा हक्क बजावावा, असे आवाहन निवडणूक निर्णय अधिकारी सोरटे यांनी केले. यावेळी साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी बालाजी लोंढे उपस्थित होते.
माळेगावात मतदान सुरळीत व शांततेत पार पडावा यासाठी पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. दंगानियंत्रण पथकही सज्ज आहे. मतदान केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. गस्ती पथके दिवसभर सतत गस्त घालत राहणार आहेत. ड्रोनच्या साहाय्याने देखील नजर ठेवली जाणार आहे. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची ओळख पटली असून तिथे अतिरिक्त पोलिस सुरक्षा तैनात केली आहे.
- सचिन लोखंडे, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक, माळेगाव
मतदार
पुरुष : ९३४४
महिला : ९३८६
एकूण : १८७३०
