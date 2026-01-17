एआयचा कृषी क्षेत्रातील वापर शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक
बारामतीतील ॲग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या वतीने सुरू केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) कृषी क्षेत्रातील वापर, केवळ भारतीयच नव्हे तर जागतिक स्तरावरील शेतकऱ्यांसाठी क्रांतिकारक ठरणार आहे. मी स्वतः फ्रान्समध्ये गेल्या पंचवीस वर्षांपासून शेती करतो, मात्र तेथेही अद्याप कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर या प्रमाणात सुरू झालेला नाही. बारामतीत ज्येष्ठ नेते शरद पवार व सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या पुढाकारातून गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून विविध पिकांमध्ये सुरू असलेला कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर कृषक २०२६ च्यानिमित्त मी स्वतः पाहिला. त्यांचे मायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून प्रत्यक्ष साकारलेले तंत्रज्ञान आश्चर्यकारक आहे. जगातील कृषी क्षेत्राला एक वेगळी दिशा देण्याचे काम बारामतीत सुरू असून, फ्रान्सच्या कृषी विभागाशी असा वापर बारामतीतील ट्रस्टच्या मदतीने सुरू करण्याबाबत समन्वय साधण्याचा माझा प्रयत्न असेल. जागतिक कृषी क्षेत्राला या नवीन तंत्रज्ञानामुळे एक वेगळी दिशा मिळण्यास मदत होईल. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना जो फायदा होणार आहे तो आज कल्पना करता येणार नाही इतक्या व्यापक स्वरूपात असेल.
- अमित केवल-पाटील, अध्यक्ष, कोण्याक क्लोज द रोम्स, फ्रान्स
