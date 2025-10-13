मुळशी तालुक्यातील विद्यार्थी, शिक्षकांकडून आर्थिक मदत
माले, ता. १२ ः पुरपरिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडथळा येऊ नये, या हेतूने मुळशी तालुक्यातील विद्यार्थ्यांनी आणि शिक्षकांनी एकजुटीने पुढाकार घेत सामाजिक संवेदनशीलतेचा सुंदर नमुना घालून दिला आहे.
पुणे जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत तालुक्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी शालेय पाठ्यपुस्तके, वह्या, पेन, पेन्सिल, खोडरबर, पट्टी, कंपास पेटी, दप्तर आदी शैक्षणिक साहित्य गोळा केले. हे साहित्य नुकतेच पुणे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाकडे सुपूर्द करण्यात आले असून, ते पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना वितरित करण्यात येणार आहे.
विशेषतः न्यू इंग्लिश स्कूल, मारुंजी (ता. मुळशी) येथील विद्यार्थी व शिक्षकांनी एकत्रित प्रयत्नातून तब्बल ३३ हजार रुपये निधी जमा करून १५० नवीन टिकाऊ शालेय दप्तरे खरेदी केली व पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांना भेट म्हणून दिली. या उपक्रमाचे मार्गदर्शन विद्यालयाचे मुख्याध्यापक व मुळशी तालुका मुख्याध्यापक संघाचे सचिव विकास मेमाणे यांनी केले.
तसेच, संपर्क ग्रामीण विद्याविकास केंद्र भांबर्डे, सोनू अनाजी वाळंज माध्यमिक विद्यालय आंबवणे, पिरंगुट इंग्लिश स्कूल पिरंगुट, माध्यमिक विद्यालय उरावडे, माध्यमिक विद्यालय कोळावडे, अमृतेश्वर विद्यालय कोंढूर, न्यू इंग्लिश स्कूल माण, भैरवनाथ विद्यालय रिहे आणि तुकाई माध्यमिक विद्यालय नेरे या शाळांतील विद्यार्थी व शिक्षकांनीही पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक साहित्य गोळा करून दिले.
याशिवाय, मुळशी तालुक्यातील सर्व माध्यमिक विद्यालयांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता
निधीसाठी देण्याचे आवाहन तालुका मुख्याध्यापक संघाच्यावतीने केले आहे. या उपक्रमाचे नेतृत्व जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष प्रसाद गायकवाड, सचिव शिवाजी कामठे आणि कार्याध्यक्ष राजेश गायकवाड यांनी केले.
या उपक्रमात संघाचे पदाधिकारी अध्यक्ष सतीश शिंदे, कार्याध्यक्ष दत्तात्रेय चाळक, सचिव विकास मेमाणे, उपाध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, यशवंत गोवेकर, सहसचिव भटू देवरे, नागनाथ काशीद, खजिनदार रावसाहेब वाघ, वार्तापत्र संपादक सदस्य दिनकर चेडे, अंबादास रोडे, अरुणा यशवंते यांनी, तसेच संबंधित शाळांतील सर्व शिक्षकांनी सहकार्य केले.
