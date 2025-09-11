औषध फवारणीच्या खर्चाने शेतकरी हैराण
मांजरी खुर्द, ता. १० : बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर मांजरी खुर्द व कोलवडी (ता. हवेली) परिसरातील ऊस पिकावर पांढरा लोकरी मावा, खोडकिड तसेच पांढरी माशी कीटकांचा मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी खते व औषध फवारणी कराव्या लागत आहेत. वाढलेल्या किमतीमुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. त्यातच शेतमालास योग्य बाजार न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
किडीच्या प्रादुर्भावामुळे आरोग्य बाधित होऊन ऊस पीक आधी पांढरे व नंतर पिवळी पडत असून उत्पादनात लक्षणीय घट होण्याचा धोका वाढला आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडून त्यामुळे नाइलाजाने कमी दरात ऊस कुट्टीसाठी दिला जाऊ लागला आहे. कृषी विभागाच्या कीड व्यवस्थापन कार्यक्रमातील अपुऱ्या मार्गदर्शनामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. मागील वर्षी देखील अशाच प्रकारचा प्रादुर्भाव झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले होते. यावर्षीही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता शेतकरी आनंदा मुरकुटे, संजय भोसले, सतीश आव्हाळे, राजेंद्र उंद्रे, सुभाष लांडगे, संजय गायकवाड व तुकाराम पवळे यांनी व्यक्त केली आहे.
उपाययोजना करण्याची मागणी
मांजरी परिसरातील ऊस पिकावर लोकरी मावा, खोडकिड व पांढरी माशीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. किडीच्या नियंत्रणासाठी अनेक उपाय करून देखील काहीही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे अनेकांचे उसाचे पीक निकामी झाल्याचे दिसत आहे. कृषी विभाग मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. या किडीच्या बंदोबस्तासाठी कृषी विभागाने तत्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत सहाय्यक कृषी अधिकारी मुक्ता गर्जे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रतिसाद मिळाला नाही.
