ग्रामरोजगार सहाय्यकांचे कामबंद आंदोलन
मोरगाव, ता. ३ : शासन निर्णयानुसार ग्रामरोजगार सहाय्यकांना मानधन दिले नसल्याने बारामती तालुक्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेने शासन जोपर्यंत मानधन देणार नाही तोपर्यंत काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनामुळे तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायतीमधील रोजगार हमीची सर्व कामे ठप्प झाली आहेत
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला ग्राम रोजगार सहायकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे मानधन अत्यंत अल्पप्रमाणात असून, ते कधीही वेळेवर मिळत नसून, ११ महिन्यांचा कालावधी होऊनही ग्राम रोजगार सहाय्यकांना अजूनपर्यंत शासन निर्णयाप्रमाणे मानधन मिळालेले नाही.
त्यामुळे ग्रामरोजगार सहाय्यक यांच्यापुढे उदरनिर्वाह कसा करायचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मानधनाअभावी ते आर्थिक अडचणीत आले आहेत. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. दरम्यान, तालुक्यातील ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना यांनी ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार जोपर्यंत मानधन मिळणार नाही, तोपर्यंत बेमुदत कामबंद ठेवण्याचा निर्णय घेऊन आंदोलन पुकारले आहे. याबाबतचे निवेदन बारामती येथील तहसील कार्यालय व पंचायत समिती कार्यालय यांना दिले आहे.
यावेळी बारामती तालुका ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे अध्यक्ष केशव सूर्यकांत तावरे, कार्याध्यक्ष धनाजी संभाजी मोहिते, सचिव नेहा सोमनाथ पवार, माधुरी मिथुन जगताप, गोरख अर्जुन चांदगुडे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
ग्रामरोजगार सहाय्यकंची कामे
गावातील मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी गावातच कामे उपलब्ध करून देणे, तसेच रोजगार हमी योजनेअंतर्गत घरकुलाच्या कामावरील रोजगार हमी योजनेतील मजुरीचे पैसे काढून देणे, वैयक्तिक शेळीपालन शेड, सिंचन विहीर, जनावरांचा गोठा, फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड, फुलबाग लागवड, वैयक्तिक शेततळे, रोपवाटिका तयार करणे, रेशीम उद्योग, शौचालय बांधकाम, कुक्कुटपालन शेड, शासनाची ई- पीक पाहणी, जलदूतचे सर्व कामे यासोबतच मनरेगाचे सर्व सार्वजनिक कामे करणे व या सर्व कामांचा लेखाजोखा ठेवणे, अशा प्रकारची कामे ग्रामरोजगार सहाय्यक यांना करावी लागतात.
