मोरगाव- मुर्टीद्वार रस्त्याची दुरवस्था
मोरगाव, ता. २२ : मोरगाव ते मुर्टीद्वार (ता. बारामती) या रस्त्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या रस्त्याचे खडीकरण झाले असून, डांबरीकरणाचे काम राहिले आहे. मात्र, काम पूर्ण होण्याआधीच येथील रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. संबंधित विभागाने लक्ष देऊन दर्जेदार काम करून घ्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
ग्रामविकास विभागाकडील ३०/५४ गट ब यांच्याकडून एक कोटी रुपयांचा निधी १७०० मीटर रस्त्यासाठी मंजूर झाला आहे. जून महिन्यात या रस्त्याचे खडीकरणाचे काम झाले होते. पावसामुळे पुढील काम अद्याप संबंधित ठेकेदारांनी केले नाही. त्यामुळे रस्त्यावर ठिकठिकाणी खडी उखडली आहे. याशिवाय याच रस्त्यावर नाझरे जलाशयाची शेती सिंचनाची वितरिका आहे. वितरिका असलेल्या ठिकाणी पूल बांधण्याची तरतूद कामामध्ये केली आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने, या ठिकाणी केवळ नाम मात्र कठडा बांधला असून, तो असुरक्षित आहे. त्यामुळे येथे अपघात होत आहेत.
व्ही. जे. गोटे अँड सन्स या कन्स्ट्रक्शनकडून हे काम केले जात असून, निविदेप्रमाणे व कामाचा दर्जा राखून काम करावे, अशी येथील शेतकरी, नागरिक यांची मागणी आहे.
बारामती पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली हे काम सुरू असून, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी येथील काम दर्जेदार करून घ्यावे, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी बारामती पंचायत समितीकडे केली आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमरजीत रामसे यांनी विविध विकास कामांना भेट देताना ९ सप्टेंबर रोजी या रस्त्याची पाहणी केली. त्यावेळी या रस्त्यावर पुलाचा नाममात्र, असुरक्षित पद्धतीने बांधलेल्या काठ कठड्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. संबंधित ठेकेदाराला रामसे यांनी पुढील काम करताना येथील पुलाचे कठडे आवश्यक असलेल्या लांबीनुसार व्यवस्थित बांधून घ्यावेत, अशा सक्त सूचना दिल्या आहेत.
पावसाळ्यापूर्वी खडीकरण झाल्यामुळे पावसामुळे रस्ता असा दिसत आहे. पुढील काम पावसामुळे रखडले होते. याशिवाय पुलावरील कठडा संबंधित ठेकेदाराने चुकीचा बांधला आहे. काम सुरू झाल्यानंतर तो व्यवस्थित व सुरक्षितरित्या बांधला जाईल. याशिवाय रस्त्याचे कामही गुणवत्तेप्रमाणे निश्चित केले जाईल.
- सुहास लडकत, शाखा अभियंता, बांधकाम विभाग
