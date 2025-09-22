मोरगावात बैलांसमोर नृत्यांगनांचे नृत्य
मोरगाव, ता. २२ : मोरगाव (ता. बारामती) येथे शेतकरी यांनी कल्पकतेने बैलांना रंगरंगोटी करून सजविले होते. पोळ्याच्या सणानिमित्त मुख्य पेठेतून मोरगाव ग्रामपंचायत कार्यालय मार्गे श्री मयुरेश्वर मंदिराजवळ व त्यानंतर श्री भैरवनाथ मंदिरासमोर वाजत गाजत आणले होते.
पारंपरिक वाद्यांसह डीजेची जोड असलेली मिरवणूक पाहण्यासाठी गर्दी झाली होती. भैरवनाथ मंदिरासमोर आंब्याच्या पानाचे बांधलेले तोरण खास मानाच्या बैलाने तोडल्यानंतर ‘बैलपोळा फुटतो’ बैलपोळा मानाच्या बैलाने फोडल्याशिवाय हा उत्सव सुरू होत नाही.
दरम्यान, मोरगावच्या चौकात बैलांसमोर नृत्यांगना यांचे नृत्य या एका खास कारणामुळे चर्चेत होता. परंतु यावेळी मात्र; सुपे पोलिसांनी बैलगाडा मालक यांना संस्कृतीला कोणत्या प्रकारचे गालबोट न लावता पारंपरिक व साध्या पद्धतीने सण साजरा करण्याची सूचना दिली होती. पोलिसांच्या निर्णयाचे सर्व सामान्य ग्रामस्थांनी विशेषतः महिला वर्गाने स्वागत केले. कायमस्वरूपी बैलपोळा उत्सव कार्यक्रमात या अनिष्ट प्रथेस बंदी घालावी, अशी मागणी पोलिस प्रशासनाकडे नागरिकांमधून झाली होती.
शेतकऱ्यांचा सण आनंदात जावा यांना कुठल्याही प्रकारे अडचण नको यासाठी सुपे पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोज कुमार नवसरे यांनी एक विशेष पथक तैनात केले होते.
