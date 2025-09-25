बारामती ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे फलोत्पादनमंत्री गोगावले यांना निवेदन
मोरगाव, ता. २५ : बारामती तालुक्यातील ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी न्याय मागण्यांसाठी रोजगार हमी योजना, फलोत्पादनमंत्री भरत गोगावले यांची गुरुवारी (ता.२५) बारामती येथे भेट घेतली. संघटनेच्या वतीने २०२४ च्या शासन निर्णयप्रमाणे मानधन मिळण्याबाबतचे निवेदन दिले.
स्थानिक प्रशासनात महत्त्वाचा भाग असलेल्या ग्रामपंचायत राजमध्ये ग्राम रोजगार सहाय्यक हे महत्त्वाचा घटक आहेत. सध्या आंदोलन सुरू असल्यामुळे कोणी काम करत नाही. त्यामुळे तुमच्या प्रश्नावर लवकरच तोडगा काढून प्रलंबित असलेले मानधन ग्रामरोजगार सहाय्यक यांच्या खात्यावर सोडण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन गोगावले यांनी बारामती येथे दिले. आंदोलनामुळे बारामती तालुक्यातील ९९ ग्रामपंचायत मधील रोजगार हमीची कामे ठप्प झाली आहेत.
दरम्यान, आंदोलन दोन सप्टेंबर २०२५ पासून सुरू करण्यात असून आज आंदोलनाचा तेविसावा दिवस आहे. आंदोलनामुळे बारामती तालुक्यातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांचे घरकुल मजुरीचे पैसे काढून देणे, वैयक्तिक सिंचन विहीर, जनावरांचा गोठा, फळबाग लागवड, वृक्षलागवड, फुलशेती, आदी कामे ठप्प झालेली आहेत.
यावेळी बारामती तालुका ग्रामरोजगार सहायक संघटनेचे कार्याध्यक्ष धनाजी मोहिते, महेश लोखंडे, रोहन सूर्यवंशी वंजारवाडी, राधेशामजी खोमणे, जळगाव सुपे हे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत हे काम बंद आंदोलन असे सुरू राहणार असल्याची माहिती ग्रामरोजगार सहाय्यक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष केशव तावरे यांनी दिली.
