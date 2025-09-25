जोगवडीतील उघड्यावरील फ्यूजपेटी धोकादायक
मोरगाव, ता. २५ : जोगवडी (ता. बारामती) अंतर्गत मुकादम मळा येथील विद्युत रोहित्राच्या फ्यूज पेट्या उघड्यावर असल्याने धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
विद्युत वितरण कंपनीने येथील रोहित्रावर असलेला उच्च दाब कमी करावा, विद्युत वाहक तारांसाठी फ्यूज वापरावेत, फ्यूज पेटीला सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून झाकण असावे, अशी मागणी येथील नागरिक व शेतकऱ्यांनी केली आहे.
येथील विद्युत रोहित्रावर घरगुती वीज जोड व शेती पंप दोन्हीचे वीजजोड आहेत. विद्युत रोहित्रावर क्षमतेपेक्षा अधिक दाब आहे. त्यामुळे येथे सतत विविध अडचणी निर्माण होतात. येथे १०० के.व्ही क्षमता असलेले नवीन विद्युत रोहित्र मंजूर झाले आहे. मात्र, अद्याप त्याचे काम झाले नाही.
पावसाळ्याच्या दिवसात या ठिकाणी विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यानंतर कोणीही धोकादायक असलेल्या फ्यूज पेटीजवळ जात नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे नागरिकांना अंधारात बसावे लागते. गावात वीजतंत्री राहत नसल्यामुळे तो येईपर्यंत विद्युत पुरवठा खंडितच राहतो. अनेक वेळा रात्रीच्या वेळी विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यानंतर चोरीचे प्रकारही जोगवडीमध्ये झाले आहेत.
येथील विद्युत रोहित्राची अवस्था खूप दयनीय झाली आहे. विद्युत मंडळाकडे तक्रार करूनही कोणी दखल घेत नाही.येथील अपघात टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी वर्गणी करून, तर कधी कोणी स्वखर्चाने फ्यूज बसविण्याचे काम केले आहे.
फ्यूज संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाकडे मागणी केली आहे. नवीन रोहित्र काम मंजूर असून, ठेकेदाराला काम दिले आहे. पावसामुळे काम रखडले होते. लवकरच सुरू करण्यात येईल.
- दिलीप नाळे, शाखा अभियंता, विद्युत वितरण कंपनी मोरगाव
