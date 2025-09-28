सेवा पंधरवडा उपक्रमांतर्गत आंबी खुर्द येथे शिवार फेरी
मोरगाव, ता. २५ : आंबी खुर्द (ता. बारामती येथे सेवा पंधरवडा उपक्रमांतर्गत बारामती महसूल विभागातर्फे आयोजित केलेल्या शिवार फेरीला नागरिकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
यावेळी प्रत्यक्ष वहिवाट असलेले मात्र, नकाशावर नसलेले आंबी खुर्द परिसरातील एकूण १९ रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली. हे सर्व रस्ते लवकरच नकाशावर येतील, असे आश्वासन प्रशासनातर्फे देण्यात आले. यावेळी मोरगाव मंडल अधिकारी प्रमिला लोखंडे, ग्राम महसूल अधिकारी अंकुश धायगुडे, ग्रामपंचायत अधिकारी अजित जाधव, पोलिस पाटील अशोक रायकर, आजी- माजी सरपंच, उपसरपंच ग्रामपंचायत सदस्य, पदाधिकारी, स्थानिक नागरिक उपस्थित होते. या उपक्रमाबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. या उपक्रमासाठी उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर व बारामती तालुक्याचे तहसीलदार गणेश शिंदे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभल्याची माहिती ग्राम महसूल अधिकारी अंकुश धायगुडे यांनी दिली.
सेवा पंधरवडा उपक्रमातून निवडलेल्या संपूर्ण रस्त्यांचे काम निकषाप्रमाणे होईल, याशिवाय नागरिकांच्या अडचणी समजून घेऊन महसुली विभागाच्या अखत्यारित असलेले त्यांचे विषय मार्गी लावले जातील अशी माहिती ग्राम महसूल अधिकारी अंकुश धायगुडे यांनी दिली.
