बारामतीत ‘गॅलेक्सी अर्बन’ची शाखा सुरू
मोरगाव, ता. ५ : आर्थिक सक्षमीकरणासाठी व्यवसाय करताना शेतकऱ्यांना सहजतेने कर्जरूपी भांडवल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘गॅलेक्सी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’ची शाखा बारामती तालुक्यात सुरू केली आहे, असे मत संस्थेचे अध्यक्ष सचिन यादव यांनी व्यक्त केले.
गॅलेक्सी अर्बन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीची फलटण, राजाळे, साखरवाडी आणि पिंपरी चिंचवड येथे शाखा असून लवकरच गॅलेक्सी मल्टीस्टेट मल्टिपर्पजचे कामकाज बारामतीत सुरू करणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा यादव यांनी उद्घाटनप्रसंगी केली.
सहाय्यक निबंधक प्रमोद दुर्गुडे यांच्या हस्ते बारामती शाखेचे उद्घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी के. बी. ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संचालक आणि गॅलेक्सी ग्रुप ऑफ कंपनीचे अध्यक्ष सचिन यादव, संचालक सुजाता यादव, कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी अशांत साबळे, गणेश निकम, हेमंत खलाटे, योगेश यादव, संदीप शिंदे यांच्यासह सर्व संचालक, सभासद, ठेवीदार, हितचिंतक आणि शहरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गॅलेक्सीने आजवर केलेल्या प्रगतीमुळे संस्थेचे सभासद संख्या १०,००० हून अधिक असून, त्यांनी ५४ कोटी रुपयांच्या ठेवी संस्थेमध्ये ठेवल्या आहेत, तर ४४ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे यशस्वी वितरण केले आहे. संस्थेचा एकत्रित व्यवसाय ९८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. संस्थेने १०० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना स्थिर रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे.
के. बी. एक्सपोर्ट''च्या माध्यमातून गॅलेक्सी अनेक शेतकऱ्यांशी जोडली गेली आहे, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी संस्था सतत कार्यरत आहे. संस्थेची उत्कृष्ट सेवा, आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता यामुळे संस्थेने सलग ४ वर्षे ‘बँको ब्ल्यू रिबिन पुरस्कार’ पटकावला आहे आणि सतत ‘ऑडिट वर्ग अ’ चा दर्जा टिकवून ठेवला आहे.
गॅलेक्सीने आपला एन.पी.ए. एक टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवून आर्थिक स्थैर्य आणि विश्वास दृढ केला आहे. तसेच, संस्थेच्या एकूण कर्जांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक सुरक्षित सोने तारण कर्ज स्वरूपात वितरित केले आहे. प्रत्येक शाखेत अत्याधुनिक गोल्ड टेस्टिंग मशिनची सुविधा उपलब्ध असल्याने, केवळ पाच मिनिटांत सोने तारण कर्ज वितरण केले जाते, ज्यामुळे सभासदांना त्वरित व विश्वासार्ह आर्थिक मदत मिळते.
