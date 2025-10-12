‘पुरंदर उपसा योजने’तून लोणी भापकर तलाव भरा
मोरगाव, ता. १२ : बारामती तालुक्याच्या पश्चिम भागात रब्बी हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना पाण्याचा शाश्वत आधार मिळावा यासाठी लोणी भापकर येथील पाझर तलाव पुरंदर उपसा सिंचन योजनेतून भरून द्यावेत, अशी मागणी येथील शेतकरी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
बारामतीच्या जिरायती भागात कमी जास्त पावसामुळे ‘कही खुशी कही गम’ अशी परिस्थिती आहे. काही ठिकाणी तलाव भरले आहेत तर अनेक ठिकाणचे तलाव अद्याप पूर्णपणे भरले नाहीत. खरीप हंगामापेक्षा रब्बी हंगामात लोणी भापकर, मोरगाव, तरडोली, मासाळवाडी, मोढवे परिसरात शेतकरी शंभर टक्के पिकांचे उत्पादन घेतात.
तरडोली येथील तलाव पावसाचे पाणी व नाझरे जलाशयातून सोडलेले अतिरिक्त पाणी यातून शंभर टक्के भरला आहे. मात्र, शेजारीच लोणी भापकर ग्रामपंचायतच्या हद्दीत चिंचेचा मळा, आंब्याचा मळा, खासबाग तलाव हे शेती सिंचनासाठी व पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. मात्र या तलावात केवळ ३० ते ३५ टक्के पाणीसाठा आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना पिके जगवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. शिवाय जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
लोणी भापकरचे माजी सरपंच रवींद्र भापकर यांनी तलावात पाणी सोडण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, पवार यांनी पुरंदर उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता अशोक शेटे यांना तलाव भरून देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तलाव पूर्ण भरल्यानंतर जलस्रोत बळकट होऊन या विहिरींची पाण्याची पातळी उन्हाळ्यातही टिकण्यास भरीव मदत होणार आहे.
पुरंदर योजनेचे पाणी सध्या टेस्टिंगसाठी सोडले जात आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी तलाव भरले नाहीत. त्या ठिकाणी योजनेतून निश्चित तलाव भरून दिले जातील. शेतकऱ्यांनी पाण्याचा अपव्यय न करता योग्य पद्धतीने शेती सिंचनाचे नियोजन करावे.
अशोक शेटे, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग पुणे.
