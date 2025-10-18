भोईटेवाडी तलावात पुरंदर उपसाचे पाणी सोडा
मोरगाव, ता. १८ : तरडोली (ता. बारामती) ग्रामपंचायत अंतर्गत भोईटेवाडी पाझर तलाव यामध्ये पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे पाणी सोडावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. गतवर्षी पावसाच्या पाण्यामुळे हा तलाव १०० टक्के भरला होता. जरी बारामतीच्या जिरायती भागात मे महिन्यातील अनपेक्षित मॉन्सून पूर्व पावसाने दमदार हजेरी लावली असली तरी परतीच्या पावसाने दडी मारल्यामुळे भोईटेवाडी पाझर तलाव १०० टक्के भरला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.
पावसाच्या पाण्यामुळे सध्या या तलावात ३० ते ३५ टक्के पाणीसाठा आहे. मात्र, रब्बी हंगामात व उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना पाणीटंचाई जाणवू नये व येथील पिकांबरोबर पशुधन चाऱ्यासाठी अडचणीत येऊ नये म्हणून या तलावात पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे पाणी शासनाने सोडावे, अशी मागणी तरडोलीचे माजी सरपंच नवनाथ जगदाळे, सागर वाघ, जालिंदर गरुड, सतीश दरेकर, अमोल शिंदे यांनी केली आहे. वास्तविक, याच गावातील तरडोली पाझर तलाव पावसाचे पाणी व नाझरे जलाशयातून सोडलेले अतिरिक्त पाणी यामुळे १०० टक्के भरले आहे. तर दुसरीकडे याच गावांमधील भोईटेवाडीसह इतर छोटेमोठे पाझर तलाव अद्याप रिकामे आहेत. दरवर्षीप्रमाणे परतीच्या पावसाने साथ दिली असती तर शेतकऱ्यांना रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात पुरंदर उपसा सिंचन योजनेच्या कृत्रिम पाण्याची गरज लागली नसती. पावसाचे नाममात्र पाणी या तलावात असून पुढील काही दिवसात हे तलाव कोरडे पडण्याची शक्यता आहे. येथे भोईटेवाडी तलावापासून अर्धा किलोमीटर अंतराच्या आत जवळपास ३० ते ३५ विहिरींची संख्या आहे. त्यामुळे तलाव कोरडा पडल्यानंतर या विहिरींची ही पाण्याची पातळी कमी होऊन शेतकऱ्यांना अडचणी वाढणार आहेत. सध्या पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे उगमस्थान असलेल्या मुळा-मुठा नदी या प्रवाहित आहेत. त्यामुळे योजनेचे पाणी भोईटेवाडी तलावात सोडले तर त्याचा भरीव फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. पावसाचे पाणी व पुरंदर उपसा सिंचन योजनेचे कृत्रिम पाणी याव्यतिरिक्त तलाव भरण्यासाठी दुसरे कोणतेच माध्यम या ठिकाणी उपलब्ध नाही. पुरंदर उपसा सिंचन योजना सुरू झाल्यानंतर सर्वात प्रथम टेस्टिंगसाठी पाणी भोईटेवाडी येथील तलावात सोडण्यात आले होते. यामुळे संबंधित विभागाने येथील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी पाणी सोडावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
