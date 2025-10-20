बारामतीतील १०९२ दिव्यांगांची दिवाळी गोड
मोरगाव, ता. २० : पुणे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने बारामती तालुक्यातील १०९२ दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. यामुळे त्यांची दिवाळी गोड झाली आहे. या लाभार्थ्यांना दरमहा ५०० रुपयांप्रमाणे दिव्यांग भत्ता मंजूर करण्यात आला. तसेच, या निर्वाह भत्त्याचे सहा महिन्यांचे एकत्रित मानधन ३००० रूपये त्यांना मिळणार आहे. बारामती पंचायत समितीने १६ ऑक्टोबरपूर्वी ३२,४९,००० रुपये रक्कम या दिव्यांगांच्या खात्यावर जमा करून लाभार्थ्यांच्या आनंदात भर पाडली. उर्वरित सहा माहिन्यांचा भत्ता मार्च २०२६ मध्ये वाटप करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. ऐन दिवाळीपूर्वी सहा महिन्यांचे मानधन एकदम मिळाल्यामुळे तालुक्यातील दिव्यांग लाभार्थ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. बारामतीचे गटविकास अधिकारी किशोर माने यांनी याबाबत विशेष नियोजन केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे दिवाळीपूर्वी मानधन मिळण्यास मदत झाल्याचे सांगण्यात आले.
