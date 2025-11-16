बारामती पंचायत समितीत उद्या ‘भीक मांगो’
मोरगाव, ता. १६ : बारामती तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी व प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी पुणे व सातारा जिल्हा श्रमिक संघ संलग्न महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेने आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मंगळवारी (ता. १८) पंचायत समितीला घेराव घालण्यात भीक मांगो आंदोलन करणार असल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक सरचिटणीस कॉम्रेड ज्ञानोबा घोणे यांनी दिली.
गेल्या अनेक दिवसापासून बारामती तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे असंख्य प्रश्न प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. यात पुणे जिल्ह्यातील १२ तालुक्यांत फरकाचे वाटप करण्यात आले असून, बारामती तालुक्यात मात्र फरकाचा प्रश्न गेल्या एक वर्षापासून धुळखात पडून आहे. तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न अडगळीत पडून असून यामध्ये राहणीमान भत्ता भविष्य निर्वाह निधी सेवा पुस्तक अद्ययावत, विमा प्रश्न ग्रामपंचायत हिश्याचा पगार अनेक ग्रामपंचायतींना मिळत नसल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. या सर्व प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी तालुक्यातील कर्मचारी प्रशासनाच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत; परंतु या सर्व अडचणीवर मार्ग कधी निघणार हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरितच आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून बारामती तालुक्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची प्रशासनाच्या अडवणूक भूमिकेमुळे पूर्णपणे वाताहत झाली आहे. कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सुटत नसल्याने ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटना आक्रमक झाले असून संघटनेने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.