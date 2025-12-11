तरडोलीत गुरुवारी रास्ता रोको
मोरगाव, ता. ११ : बारामती- मोरगाव रस्त्यावर तरडोली, शेरेवस्ती, पवारवाडी पाटी या जोड रस्त्यांवर गतिरोधक करावे, अशी अनेक वर्षांची मागणी प्रलंबित आहे. येथे गतिरोधक व्हावे, या मागणीसाठी गुरुवारी (ता. १८) रास्ता रोको करण्याचा इशारा येथील ग्रामस्थांनी लेखी निवेदनाद्वारे बारामतीचे तहसीलदार स्वप्नील गावडे यांना दिला आहे.
दरम्यान, जोड रस्त्यावरून मुख्य रस्त्यालगत पायी चालत असलेल्या नवनाथ भोसले या युवकाचा मंगळवारी (ता. ९) मोटारीच्या धडकेने जागीच मृत्यू झाला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर गतिरोधकचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी भोसले यांच्या दशक्रिया विधीच्या दिवशी दुपारी एक वाजता येथे रास्ता रोको करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या रस्त्यावर लोकवस्ती व गावठाण असलेल्या ठिकाणी जोड रस्त्याजवळ अनेकवेळा अपघाताच्या घटना घडल्या आहेत. यात अनेकांचा बळी गेला आहे तर काहींना अपंगत्व आले आहे.
वास्तविक, या मागणीचे निवेदन यापूर्वी माजी सरपंच विद्या भापकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना दिले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पवारवाडी पाटी येथे किमान पांढरे पट्टे ओढून तात्पुरती उपाययोजना केली आहे. मात्र, तरडोली गावाच्या कार्यक्षेत्रात तीन ठिकाणे अपघातांसाठी हॉटस्पॉट ठरली आहेत.
