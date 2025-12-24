मोरगाव ते मूर्टीद्वार रस्त्याचे काम बंदच
मोरगाव, ता.२४ : मोरगाव ते मूर्टीद्वार या रस्त्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडून एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, रस्त्याचे नाममात्र काम सुरू करून गेली काही दिवसांपासून काम बंद अवस्थेत आहे. अपूर्ण कामामुळे व असुरक्षित पुलाचे कठडे बांधल्यामुळे येथे अपघातांना निमंत्रण मिळत आहे. या रस्त्याचे खडीकरण झाले असून, डांबरीकरणाचे काम राहिले आहे. मात्र वास्तविक येथे रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याआधीच जे काम केले आहे त्याची दुरवस्था झाली आहे.
ग्रामविकास विभागाकडील ३०/५४ गट ब यांच्याकडून एक कोटी रुपयांचा निधी १७०० मीटर रस्त्यासाठी मंजूर झाला आहे. जून महिन्यात या रस्त्याचे खडीकरणाचे काम झाले होते. पावसामुळे पुढील काम संबंधित ठेकेदाराने केले नव्हते. मात्र पावसाळ्यानंतर उन्हाळा येण्याची वेळ आली तरी अजून बंद केलेले काम संबंधित ठेकेदाराने सुरू केले नाही. याउलट येथे अपूर्ण कामामुळे नागरिकांची व शेतकऱ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी खडी उखडली आहे. याच रस्त्यावर नाझरे जलाशयाची शेती सिंचनाची वितरिका आहे. वितरिका असलेल्या ठिकाणी पूल बांधण्याची तरतूद कामामध्ये केली आहे. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने, या ठिकाणी केवळ नाम मात्र कठडा बांधला असून, तो असुरक्षित आहे. त्यामुळे येथे अपघात होत आहेत. यापूर्वी वितरिका असलेल्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने अपूर्ण लांबीचा बांधलेला कठडा यामुळे गाड्या घसरण्याचे प्रकार दहापेक्षा जास्त वेळा झाले आहेत. रात्री-अपरात्री यामुळे येथून ये-जा करणारांना मोठी कसरत करावी लागते. ठेकेदाराने निविदेप्रमाणे व कामाचा दर्जा राखून काम करावे, अशी मागणी नागरिकांची आहे. बारामती पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली हे काम सुरू असून, संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काम दर्जेदार करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
बांधकाम विभागाचे नियोजन, ठेकेदाराचा दिरंगाईपणा
पुणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमरजीत रामसे यांनी विविध विकास कामांना भेट देताना ९ सप्टेंबरला या रस्त्याची पाहणी केली होती, त्यावेळी या रस्त्यावर पुलाचा नाममात्र, असुरक्षित पद्धतीने बांधलेल्या काठ कठड्याबद्दल खुद्द रामसे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. संबंधित ठेकेदाराला रामसे यांनी पुढील काम करताना येथील पुलाचे कठडे आवश्यक असलेल्या लांबीनुसार व्यवस्थित बांधून घ्यावेत, अशा सक्त सूचना दिल्या आहेत. मात्र, संबंधित ठेकेदाराने पावसाळ्यानंतर पूरक परिस्थिती असूनही काम सुरू केले नाही. बांधकाम विभागाचे नियोजन व ठेकेदाराचा दिरंगाईपणा यामुळे येथे नाहक भाविक आणि नागरिक यांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
रस्त्याचे काम रखडले आहे. संबंधित ठेकेदारास काम सुरू करण्यासंदर्भात सक्त सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय पुलावरील कठडा संबंधित ठेकेदाराने चुकीचा बांधला आहे. काम सुरू झाल्यानंतर तो व्यवस्थित व सुरक्षितरीत्या बांधला जाईल. याशिवाय रस्त्याचे कामही गुणवत्तेप्रमाणे निश्चित केले जाईल.
- सुहास लडकत, शाखा अभियंता, बांधकाम विभाग, बारामती पंचायत समिती
