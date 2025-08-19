पावसामुळे सोयाबीन पिकास जीवदान
महाळुंगे पडवळ, ता.१९ : गेल्या एक महिन्यापासून पाठ फिरविलेल्या पावसाने सोमवारपासून (ता.१८) आंबेगाव तालुक्यात हजेरी लावली. त्यामुळे सुकत असलेल्या सोयाबीन पिकाला काही प्रमाणात जीवदान मिळाले आहे. पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेला शेतकरी या पावसामुळे सुखावला आहे.
आंबेगाव तालुक्यात कळंब, चास, ठाकरवाडी, महाळुंगे पडवळ, साकोरे, नांदूर, विठ्ठलवाडी, टाकेवाडी, लौकी, चांडोली बुद्रुक, थोरांदळे, रांजणी आदी ४० गावातील शेतकऱ्यांनी नऊ हजार ९०० एकर क्षेत्रात सोयाबीन पिक घेतले आहे. मे आणि जून महिन्यात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची पेरणी केली. पावसाने सोयाबीन जोमदार आले. जुलै-ऑगस्ट महिन्यातच पावसाने प्रदीर्घ विश्रांती घेतली. कडक उन पडत असल्याने खडकाळ माळरानावरील सोयाबीनची पिके पाण्याअभावी माना टाकत होती. पावसाने सोयाबीन पिकाला ताण पडला. त्यामुळे काही ठिकाणी सोयाबीन पिवळे पडले होते. त्यामुळे कदाचित सोयाबीनच्या उत्पादनात २० ते २५ टक्यांनी घट होण्याचा अंदाज आहे.
सोयाबीन पीक काही ठिकाणी फुलोऱ्यात तर काही ठिकाणी शेंगा भरण्याच्या स्थितीत आहे. चांगल्या पिकासाठी पावसाची नितांत गरज होती. सोमवार आणि मंगळवारपासून होत असलेला पाऊस सोयाबीन पिकाला पोषक ठरत आहे. यामुळे पीक पुन्हा जोमाने वाढेल.
- विजय बारवे, उपसरपंच, प्रगतशील शेतकरी , ठाकरवाडी (ता.आंबेगाव)
