भरत चिखले अध्यक्षपदी
महाळुंगे पडवळ, ता. २५ : आंबेगाव तालुक्यात शैक्षणिक कार्यात आघाडीवर असलेल्या जनमित्र स्वर्गीय दिनकरराव आवटे मित्र मंडळाच्या अध्यक्षपदी भरत चिखले व शहर उपाध्यक्ष महेश भालेराव यांची निवड करण्यात आली. ग्रामीण उपाध्यक्ष सुदाम पडवळ, शहर सचिव संजीव भालेराव, ग्रामीण सचिव काशिनाथ शिंदे, सहसचिव सतीश जाधव, खजिनदार लक्ष्मण थोरात यांची तीन वर्षाकरिता पदाधिकारी निवड झाली. करण्यात आली. पुणे जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील व पुणे पिंपरी चिंचवड परिसरातील १०० टक्के निकाल लागलेल्या शाळांचा व प्रथम येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव गेल्या ३८ वर्षापासून संस्थेमार्फत केला जात आहे. चिखले यांनी साकोरे गावचे उपसरपंच, सोसायटीचे संचालक, आंबेगाव तालुका खरेदी- विक्री संघाचे संचालक, आंबेगाव तालुका शेतमाल प्रक्रिया संस्थेचे अध्यक्ष व नवी मुंबई श्रमिक रामदास क्रेडिट को- ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे सहसचिव आदी पदावर काम केले आहे.
