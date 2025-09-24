सुभाष मावकर तालुका अध्यक्षपदी
महाळुंगे पडवळ, ता. २४ : चांडोली बुद्रुक (ता. आंबेगाव) येथील सुभाष विठ्ठल मावकर यांची महाराष्ट्र राज्य ग्राहक पंचायतीच्या आंबेगाव तालुका अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य ग्राहक पंचायत पुणे विभाग अध्यक्ष अशोक अग्रवाल यांनी नियुक्तीचे पत्र दिले आहे. वडगाव मावळ येथे ग्राहक पंचायतीची राज्यस्तरीय बैठक झाली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. विजय लाड, राज्य संघटन मंत्री सर्जेराव जाधव, सचिव अरुण वाघमारे, सहसंघटक मेधा कुलकर्णी, सहसचिव एस. एन. पाटील, कोषाध्यक्ष सुनीता राजे घाटगे, कार्यकारिणी सदस्य हेमंत मराठे व पुणे जिल्हाध्यक्ष नितीन मिंडे उपस्थित होते. मावकर यांनी ग्राहक चळवळीमध्ये गेल्या १२ वर्षापासून योगदान दिले आहे. आंबेगाव तालुक्यात ग्राहक मेळाव्यांचे आयोजन करून वाडीवस्तीवर जाऊन वीज ग्राहकांचे प्रबोधन करून त्यांना प्रशिक्षित केले आहे.
