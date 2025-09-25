आंबेगावमधील महसूल सेवकांचे बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू
महाळुंगे पडवळ, ता. २५ : राज्य शासनाने महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी सोमवारपासून (ता. २२) आंबेगाव तालुका महसूल सेवक संघटनेने बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे तलाठी कार्यालयातील कामे विस्कळित झाली आहेत.
राज्यातील महसूल विभागाचा कोतवाल हा कणा आहे. विविध शासकीय धोरणे, उपाय योजना, शासन स्तरापासून ते गाव पातळीवरील महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणी अंतिम घटकांपर्यंत व्यवस्थितरीत्या पोहोचविण्यासाठी तलाठी आणि वरिष्ठ महसुली कार्यालयात कोतवाल आपली जबाबदारी पार पडतात. मात्र, शासनाने महसूल सेवकपदास शासनाच्या वर्गीकृत कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सेवा सुविधा लागू केलेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्य महसूल सेवक संघटनेने सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सोमवारपासून आंबेगाव तालुक्यातील सर्व २६ सेवकांनी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
सेवा पंधरवडा, निवडणूक काळातील मतदार याद्या वर्गीकरण, शेतसारा वसुली, नुकसान पंचनामे, वरिष्ठ कार्यालयाकडून येणाऱ्या नोटिसा, ई पीक पाहणी, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी व विविध कामांचे सर्वेक्षण आदी कामांवर परिणाम झाला आहे. संघटनेचे अध्यक्ष दीपक साळवे, उपाध्यक्षा सुरेखा मेंगडे, सचिव संदीप पडवळ, विकास दाभाडे, सागर माकर, गणपत भांडारकर, अनिकेत पंचरास, शिल्पा विश्वासराव, लक्ष्मी मोरमारे, अंकुश राक्षे, सीताराम लांडे आदींनी तहसीलदार संजय नागटीळक यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे.
महसूल यंत्रणेतील कोतवालांचे स्थान आणि कार्य लक्षात घ्यावे. सध्या तुटपुंज्या पगारावर महसूल सेवकांना काम करावे लागत आहे. शासनाने महसूल कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय सेवा सुविधा देण्यासाठी कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी दर्जा लागू करावा.
- दीपक साळवे, अध्यक्ष, महसूल सेवक संघटना, आंबेगाव
