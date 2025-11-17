नांदूर येथे सलग दुसऱ्या दिवशी प्राण्यांवर हल्ला
महाळुंगे पडवळ, ता.१७ : नांदूर (ता.आंबेगाव) येथे रविवारी (ता.१६) रात्री बिबट्याने पुन्हा हल्ला करून धनगर पलाजी तांबे यांची गाभण मेंढी ठार केली आहे. याच परिसरात शनिवार (ता.१५) रात्री बिबट्याने घोडी ठार केली आहे. त्यामुळे धनगरांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. वनविभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी सोमवारी (ता.१७) पिंजरा लावला आहे.
नांदूर येथे स्मशानभूमीत परिसरात गेल्या दोन दिवसापासून धनगर पलाजी तांबे यांचा मेंढ्यांचा वाडा बसला आहे. रविवारी (ता.१६) रात्री बिबट्याने अचानकपणे हल्ला करून मेंढी ठार केली आहे. उपसरपंच शेखर चिखले यांनी वनविभागाला माहिती दिली. वनरक्षक संपत तांदळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन रीतसर पंचनामा केला आहे. १५ हजार रुपयांचे धनगराचे नुकसान झाले आहे. शनिवारीही याच मेंढपाळाची घोडी बिबट्याने ठार केली आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी एकाच ठिकाणी हल्ला होण्याची नांदूर गावातील ही पहिला घटना आहे. “विक्रम भालेराव, पूनम भालेराव, उल्हास भालेराव आदींनी शेतीची कामे करताना तर अमर नेमाने व गणेश वायाळ यांनी रस्त्यावरून जाताना बिबट्याला पहिले आहे. परिसरातील शेतात बिबट्याच्या पायाचे ठसे आढळून आले आहेत. उसाची तोड सुरू झाली असल्याने बिबटे सैरभैर झाले असावेत. शेतीकामांसाठी शेतमजूर येत नाहीत,’’ असे भीमाशंकर कारखान्याचे संचालक अंकित जाधव यांनी सांगितले.
