आंबेगावातील दिव्यांगांसाठी करसवलतीची मागणी
महाळुंगे पडवळ, ता. १८ : आंबेगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायती दिव्यांग व्यक्तींना ५० टक्के घरपट्टी कर सवलत देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत नाही. त्यासाठी आंबेगाव तालुका पंचायत समितीने तातडीने आदेश जारी करावेत, अशी मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
घोडेगाव (ता. आंबेगाव) येथे पंचायत समिती कार्यालयात प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आंबेगाव तालुक्याचे अध्यक्ष जितेंद्र भालेराव यांनी आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी सुनील काठे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी तालुका उपाध्यक्ष भानुदास लोंढे, सहसंपर्क प्रमुख मोहन भालेराव, नरेन गावडे, पांडुरंग काळे, सुनील दरेकर, गणेश काळे, प्रकाश कोकणे, मदन इंगवले, समीर टाव्हरे यांच्यासह दिव्यांग बांधव उपस्थित होते.
शासनाने २५ जून २०१८ रोजी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्तींना ५० टक्के कर सवलत देणे सर्व ग्रामपंचायतींसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींना दिव्यांगांना ५० टक्के सवलत देत नाहीत. सवलत लागू करण्यासंदर्भात पंचायत समितीने आदेश निर्गमित करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात. पात्र दिव्यांग बांधवांना लाभ मिळण्यात विलंब होऊ नये म्हणून त्वरित प्रशासकीय कार्यवाही करावी. अन्यथा दिव्यांग बांधवांना घेऊन लोकशाही मार्गाने आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा जितेंद्र भालेराव यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.