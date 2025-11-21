महाळुंगे पडवळ येथे ४० ब्लॅंकेट वाटप
महाळुंगे पडवळ, ता.२१ : येथील हनुमान मंदिर सभागृहात गुरुवारी (ता. २०) श्री दत्त ज्येष्ठ नागरिक संघाचा १९वा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. यावेळी ८० वर्षावरील ४० सभासदांना ब्लॅंकेट वाटप केले.
‘‘महाळुंगे पडवळ गावचे सुपुत्र देशभक्त हुतात्मा बाबू गेनू यांनी देशासाठी बलिदान दिले. जिल्ह्यात सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारी असलेले हे एकमेव गाव असावे. ज्येष्ठ नागरिकांनी स्वतःची आणि पत्नीची काळजी घ्यावी. नियमित औषधे, योगासने आणि प्राणायाम करावे,’’ असे आवाहन सेवानिवृत्त आदर्श शिक्षक धोंडिभाऊ महाराज शिंदे यांनी केले. याप्रसंगी स्त्री रोग तज्ञ डॉ. सीमा खिंवसरा, दशरथ भालेराव यांनीही मार्गदर्शन केले.
यावेळी आंबेगाव तालुका ज्येष्ठ नागरिक संघ समन्वय समितीचे अध्यक्ष डी. आर. भालेराव, फेस्कामचे उपाध्यक्ष ए. एफ. इनामदार, सदस्य संपतराव घाडगे, ज्येष्ठ नागरिक महासंघाच्या जनकल्याण समितीचे अध्यक्ष सखाराम भालेराव, सोपानराव नवले, शरद बँकेचे संचालक के. के. सैद, सेवानिवृत्त अधिकारी गणपत घोडेकर, श्री दत्त पतसंस्थेचे संचालक याकुबभाई इनामदार, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष परशुराम पडवळ आदी उपस्थित होते. मुख्याध्यापक आत्माराम जगदाळे यांनी प्रास्ताविक, तर दादाभाऊ चासकर, आनंदराव वाळूंज, बबन पडवळ, एकनाथ आंबटकर, सुदाम पडवळ, शालन शिंदे आदींनी कार्यक्रमांचे संयोजन केले.
