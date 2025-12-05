मुलीच्या आत्महत्येमागे गावातीलच युवक
महाळुंगे पडवळ, ता.५ : चास (ता.आंबेगाव) येथील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने काही दिवसांपूर्वी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. काही विकृत युवकांनी मुलीचे व्हिडिओ आणि फोटो काढून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत होते. वारंवार घडणाऱ्या या प्रकाराला कंटाळून मुलीने जीवन संपविले आहे. या प्रकरणात गावातील काही युवकांचा सहभाग असल्याचा आरोप तिच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
चास येथील स्मशानभूमी ते जांभळेमळा रस्त्यालगत चिंचेच्या झाडाजवळ अनधिकृत झोपड्या आहेत. येथील काही युवकांकडून शाळकरी मुलींना त्रास दिला जात आहे. मुलींची येता जाता छेड काढणे, अश्लील चाळे करणे, गुलाबाचे फूल देणे, घेतले नाहीतर अंगावर फेकून धमकावणे आदी प्रकार घडत आहेत. वारंवार होणाऱ्या त्रासाला कंटाळून काही मुलींनी शाळेत जाणे बंद केले आहे. या प्रकारामुळे ग्रामस्थांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. घोडेगाव पोलिस ठाण्यातील अधिकारी वर्गाला माहिती दिली आहे. या प्रकरणातील संशयित युवकांची नावे देखील पोलिसांना ग्रामस्थांनी दिली आहेत. ग्रामस्थांनी बैठक घेऊन लवकरात लवकर दोषींवर कार्यवाही होण्याची मागणी पोलिस अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
“मुलीने ता.२१ नोव्हेंबरला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समजल्यानंतर मला धक्का बसला. पोलिस ठाण्यात जाऊन जबाब दिला. नंतर मला समजले की गावातील काही युवक मुलीचे व्हिडिओ आणि फोटो काढून ब्लॅकमेल करत होते, म्हणून मुलीने आत्महत्या केली. मुलीच्या वह्या आणि पुस्तके घोडेगाव पोलिस घेऊन गेले, नंतर पोलिसांनी फक्त पाच कोऱ्या वह्या दिल्या. बाकीचे सापडत नाही असे सांगतात. संशयित युवकांची नावे दिली असताना पोलिस प्रशासन मात्र अजून काहीच कार्यवाही करत नाही. मुलीला आत्महत्येस प्रवृत्त केलेल्यांवर कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी मुलीच्या वडिलांनी केली आहे.
चास येथे अल्पवयीन विद्यार्थिनीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. घोडेगाव पोलिस ठाण्यात आकस्मित मृत्यू अशी नोंद करण्यात आली. मैत्रीण, मित्र व नातेवाइकांकडे पोलिस तपास करून आत्महत्येच्या कारणाचा शोध घेत आहेत.
- सागर पवार, साहाय्यक पोलिस निरीक्षक, घोडेगाव
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.