उसाच्या फडातील बछड्यांमुळे मजुरांची धांदल
महाळुंगे पडवळ, ता.९ : महाळुंगे पडवळ (ता.आंबेगाव) येथे मंगळवार (ता.९) दुपारी उसाच्या फडात तोडणी सुरू असताना अचानक बिबट्याचे दोन बछडे आढळून आले. त्यामुळे मजुरांची मोठे धांदल उडाली. वनविभागाने बछडे ताब्यात घेतले असून, पुन्हा मादीच्या स्वाधीन करण्यासाठी उसाच्या शेतात ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
महाळुंगे पडवळ ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील सव्वा खंडी पाटीलवस्ती येथे मच्छिंद्र दत्तात्रेय सैद यांचे उसाचे शेत आहे. भीमाशंकर सहकारी साखर कारखान्यामार्फत माजी सरपंच भिवाजी महादेव चासकर यांच्या घरासमोर उसाची तोड सुरू होती. दुपारी दोन बछडे दिसल्याने घाबरून ऊसतोड मजूर तेथून लगेच सैरभर पळू लागले. आरडाओरडा केल्यानंतर नागरिक जमा झाले. विठ्ठल पोखरकर यांनी वनविभागाला बिबट्याचे बछडे आढळून आल्याची माहिती दिली. त्यानंतर मजुरांनी ऊस तोड थांबविली आहे.
वनरक्षक रईस मोमीन व वनसेवक काळूराम गायकवाड यांनी बछड्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी सरपंच सुजाता चासकर, माजी उपसरपंच विकास पडवळ, निखिल पडवळ यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते.
ऊस तोडीमुळे बिबटे सैरभैर
महाळुंगे पडवळ भागात बिबट्यांची दहशत मोठ्या प्रमाणात आहे. ऊस तोडीमुळे बिबटे सैरभैर झाले आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी वनविभागाने पिंजरा लावावा, अशी मागणी हुतात्मा बाबू गेनू युवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाबाजी चासकर यांनी केली आहे.
