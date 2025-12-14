‘विरंगुळा केंद्र उभारणीसाठी निधी द्या’
महाळुंगे पडवळ, ता. १४ : ‘‘आंबेगाव तालुक्यात ५५ ज्येष्ठ नागरिक संघ आहेत. त्यात १३ हजार ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सदस्य आहेत. प्रत्येक गावात वाडीवस्तीवर विरंगुळा केंद्र उभारण्यासाठी आमदार निधी उपलब्ध करून द्यावा,’’ अशी मागणी आंबेगाव तालुका ज्येष्ठ नागरिक समन्वय समितीचे अध्यक्ष डी. आर. भालेराव यांनी केली.
साकोरे (ता. आंबेगाव) येथील माणिक प्रभू ज्येष्ठ नागरिक संघाचा वर्धापनदिनानिमित्त झालेल्या कार्यक्रमात भालेराव बोलत होते. या वेळी पुणे फेस्कॉमचे विभागीय उपाध्यक्ष ए. एफ. इनामदार, आंबेगाव तालुका बजरंग दलाचे अध्यक्ष गणेश गाडे, सेवानिवृत्त गटविकास अधिकारी सखाराम भालेराव, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे सचिव सोपान नवले, चास ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष मारुती भोर, सेवानिवृत्त प्राचार्य सोपानराव हुले, साकोरे ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष तुकाराम गाडे उपस्थित होते. भालेराव म्हणाले की, “ग्रामपंचायतीने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी. तेथे अद्ययावत विरंगुळा केंद्र उभारण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. तहसील कार्यालयाकडून ओळखपत्र देताना जाचक अटी घातल्या जातात. शासनाच्या विविध सवलतींपासून अनेक ज्येष्ठ वंचित आहेत, त्या सवलती मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.’’ सूत्रसंचालन जनमित्र दिनकरराव आवटे मित्र मंडळाचे अध्यक्ष भरत चिखले यांनी केले, तर सेवानिवृत्त अभियंता गणपतराव कडुसकर यांनी आभार मानले.
